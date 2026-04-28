Domenico Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

calendar 28 Nisan 2026 14:36 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik olduğunu dile getirdi.

"SÖZLEŞME UZATMA İHTİMALİNİ KONUŞUYORDUK..."

Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" sözlerini kullandı.

"BAŞLADIĞIMDA HEDEFİMİZ..."

Deneyimli çalıştırıcı, ayrılık sürecini değerlendirirken futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime de vurgu yaptı ve "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum." sözlerini sarf etti.

DERBİ YENİLGİSİ SONRASI AYRILIK

Tedesco'nun görevine, sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından son verildi.

2,0 PUAN ORTALAMASI

40 yaşındaki teknik adam, takımın başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada maç başına 2,0 puan ortalaması yakaladı. Basına yansıyan bilgilere göre kulübün Tedesco'ya yaklaşık 500 bin euro tazminat ödediği de belirtildi.

4. HOCA

Son yıllarda teknik direktör değişimlerinin sık yaşandığı Fenerbahçe'de Tedesco, bu süreçte ayrılan dördüncü isim oldu. Daha önce görev alan Jose Mourinho (2,02), İsmail Kartal (2,4) ve Jorge Jesus (2,23) da yüksek puan ortalamalarına rağmen yaklaşık birer sezon görev yapabilmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray'ın 7 puan arkasında yer alırken Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
