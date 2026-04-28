28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

İşte Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı!

Fenerbahçe, yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco'ya 500 bin euro tazminat ödedi.

calendar 28 Nisan 2026 12:07 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 14:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco ve yanındaki teknik heyet ile yollarını ayırdığı KAP'a bildirdi.

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, sözleşmede yazan 500 bin Euro tazminat karşılığı Tedesco ile yollarını ayırdı.

İtalyan teknik direktör, sezon sonu da gönderilse aynı ücreti alacaktı.

7.5 AY GÖREVDE KALDI

Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında 7,5 ay görevde kalıp bir kupa kazandı.

Fenerbahçe ile 13 Eylül 2025'te sözleşme imzalayan Domenico Tedesco, dönemin başkanı Ali Koç tarafından göreve getirildi.

İtalyan çalıştırıcının takımın başına geçmesinden 8 gün sonra Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Sadettin Saran oturdu.

Yeni başkan ve yönetimin "Yola devam" dediği Domenico Tedesco, takımı uzun süre şampiyonluk yarışında tuttu.

Göreve geldikten bir gün sonra Trabzonspor mücadelesinde takımın başında sahaya çıkan Tedesco, Süper Lig'de 28 maçta kulübeden ekibini yönetti. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Tedesco yönetiminde ligde 25. haftayı namağlup geçen Fenerbahçe, ilk yenilgisini Fatih Karagümrük deplasmanında yaşadı.

ZİRVEYE ORTAK OLDU

Ligin 5. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesiyle görevine başlayan Domenico Tedesco, takımın başında çıktığı ilk 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

İç sahadaki Fatih Karagümrük galibiyetiyle performansını yükselten sarı-lacivertli ekip, ilk yarının kalan 9 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak hanesine 23 puan yazdırdı. Ligin 7. haftasında zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, devre arasına liderin 3 puan gerisinde namağlup girdi.

SÜPER KUPA'YI KAZANDI

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Adana'da oynanan mücadelede Samsunspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı yeni transferi Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Domenico Tedesco yönetiminde Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, son 3 sezondaki ilk kupasını kaldırdı.

AVRUPA'DA TUR

Domenico Tedesco yönetiminde bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak üst tura yükselmeyi başardı.

Son 16 play-off turunda İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 3-0 kaybetti. Fenerbahçe, rövanş müsabakasını deplasmanda 2-1 kazansa da Avrupa'ya veda etti.

SON DAKİKA GOLLERİ, ELEŞTİRİLERİ YÜKSELTTİ

Fenerbahçe, bu sezon sahasında oynadığı lig maçlarının 5'inde puan kaybederken, bu müsabakaların 3'ünde uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü.

Tedesco yönetiminde iç sahada Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile 2-2, Galatasaray, Göztepe ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 90+3. dakikada, Kasımpaşa mücadelesinde 90+11. dakikada, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise 90+8. dakikada kalesinde golü gördü.

Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri, sarı-lacivertlilerin önce Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'a elenmesi, ardından da ligde Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilmesinin ardından sona erdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.