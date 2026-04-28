28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Emre Çolak: "Galatasaray çok güzel bir ekip yakaladı"

Galatasaray'ın eski oyuncularından Emre Çolak, sarı-kırmızılılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2026 12:33
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Emre Çolak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinden dolayı mutluluğunu dile getiren Emre Çolak, "Yüzümden de anlaşıldığı üzere çok mutluyuz. Güzel hak ettiğimiz bir galibiyet oldu, hak ettiler. Bütün herkesi tebrik ederim. Bu maçlar hem oynaması hem izlemesi çok zevkli maçlar. Tabii Galatasaray'ın büyük bir avantajı da vardı. Hem kendi sahasında oynaması hem puan olarak önde olması avantajınaydı. İyi değerlendirdiler. Büyük bir şey olmazsa şampiyon Galatasaray diye görünüyor" sözlerini sarf etti.

"ÇOK GÜZEL BİR EKİP YAKALADILAR"

Galatasaray'da takım içerisindeki arkadaşlıktan, aile ortamından bahseden Çolak, "Tabii çok güzel bir ekip yakaladılar. Hem yıldız oyuncular hem Türk oyuncularla çok güzel bir aile ortamı var. Bu büyük takımlarda aile ortamları çok önemli oluyor. Onu devam ettiriyorlar. Arkadaşlık gördüğünüz üzere çok güzel. Çok kaliteli oyuncular var. Osimhen, Icardi gibi dünyaca ünlü yıldızlar var. Tabii ki biraz da alışkanlık oldu. Onun kaymağını yiyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ZAMANIMIZ DA ÇOK GÜZELDİ, ŞU AN DA GÜZEL"

Sarı-kırmızılı ekibin güncel kadrosunda da yer almak isteyeceğini dile getiren Emre Çolak, "2 dönemde de oynamayı çok isterdim. Bizim oynadığımız dönemlerde de Didier Drogba, Burak Yılmaz gibi çok ünlü forvetler vardı. Bizim zamanımız da çok güzeldi, şu an da güzel. İki dönemin de farklı ortamları var. Ben de oynamak isterdim" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NI İZLEMEYİ İPLE ÇEKİYORUZ"

Milli takımı, Dünya Kupası'nda izlemek için sabırsızlandığını vurgulayan Çolak, "Tüm Türkiye olarak çok mutluyuz. Dünya Kupası'nı izlemeyi iple çekiyoruz. İnşallah bir an önce gelir. Onların hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hak ettiğimiz gibi Dünya Kupası'nda üst turlara çıkarız" diyerek sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
