28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası, İtalya'da başladı

Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası Roma'da 26 ülkeden 128 sporcunun katılımıyla başladı ve Türkiye, farklı kategorilerde milli sporcularıyla 2 Mayıs'a kadar mücadele edecek.

calendar 28 Nisan 2026 12:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcuların mücadele edeceği Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası, İtalya'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda 26 ülkeden 128 sporcu katılıyor.

Ay-yıldızlı ekibin bireysel, takım ve karışık takım kategorilerinde mücadele edeceği şampiyona 2 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek.

Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Klasik yay: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Mustafa Birlik, Ensar Yılmaz

Makaralı yay: Öznur Cüre Girdi, Büşra Fatma Ün, Kenan Babaoğlu, Abdullah Yorulmaz

W1: Nurşah Koçyiğit, Zeynep Sena Saran, Yiğit Caner Aydın, Şehit Kemikkıran

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
