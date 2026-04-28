Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek'ten sonra 3. ayrılık kararı!

Fenerbahçe, Galatasaray yenilgisi sonrası radikal kararlar almaya devam ediyor.
Yönetim kurulunun dünkü toplantısının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde bir vedalaşma kararı daha alındı.
EMİR YOLAÇ'LA DA YOLLAR AYRILIYOR
Fenerbahçe'de İdari Menajer Emir Yolaç'a da teşekkür edileceği öne sürüldü. Yaklaşık 7.5 yıldır sarı-lacivertlilerde idari menajerlik görevini üstlenen Emir Yolaç ile kısa süre içinde vedalaşılacağı Sözcü'de yer aldı.
TEDESCO SAYGIYLA KARŞILADI
Öte yandan Domenico Tedesco'nun ayrılık kararını saygıyla karşıladığı ve gerekli evrakları zorluk çıkarmadan imzaladığı haber detayında yer aldı.
