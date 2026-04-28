28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek'ten sonra 3. ayrılık kararı!

Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir veda kararı daha alındı. Tedesco ve Devin Özek'in ardından kısa süre içinde bir ayrılık daha resmiyet kazanacak.

calendar 28 Nisan 2026 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 10:49
Fenerbahçe, Galatasaray yenilgisi sonrası radikal kararlar almaya devam ediyor.

Yönetim kurulunun dünkü toplantısının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde bir vedalaşma kararı daha alındı.

EMİR YOLAÇ'LA DA YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de İdari Menajer Emir Yolaç'a da teşekkür edileceği öne sürüldü. Yaklaşık 7.5 yıldır sarı-lacivertlilerde idari menajerlik görevini üstlenen Emir Yolaç ile kısa süre içinde vedalaşılacağı Sözcü'de yer aldı.

TEDESCO SAYGIYLA KARŞILADI

Öte yandan Domenico Tedesco'nun ayrılık kararını saygıyla karşıladığı ve gerekli evrakları zorluk çıkarmadan imzaladığı haber detayında yer aldı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
