1 Mayıs'ta AVM'ler Açık mı, Kapalı mı? 2026

1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu durum, birçok kurum ve kuruluşun çalışma düzenini etkilediği gibi, AVM'lerin çalışma saatlerini de yakından ilgilendirmektedir. Geçmiş yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, 1 Mayıs'ta AVM'lerin genellikle açık olduğu görülmektedir. Ancak, bazı istisnai durumlar veya AVM yönetimlerinin alacağı özel kararlar doğrultusunda değişiklikler yaşanabilir. Bu nedenle, gitmeyi planladığınız AVM hakkında önceden bilgi almak her zaman en doğru yaklaşımdır. 2026 yılı 1 Mayıs AVM durumu hakkında kesin bilgilere ulaşmak için yazımızı takip edin.

1 Mayıs 2026 tarihinde AVM'lerin açık mı kapalı mı olacağı, AVM'nin büyüklüğü, konumu ve yönetim politikalarına göre farklılık gösterebilir. İşte farklı AVM türlerinin 1 Mayıs'taki olası çalışma durumları:

Büyük Zincir AVM'ler: Genellikle büyük şehirlerde bulunan ve birden fazla şubesi olan zincir AVM'ler, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde de hizmet vermeye devam etmektedir. Bu AVM'ler, genellikle normal hafta sonu çalışma saatlerine yakın bir düzenle açık kalır. Ancak, açılış ve kapanış saatlerinde küçük değişiklikler olabilir. İstanbul'daki büyük AVM'ler 1 Mayıs'ta açık mı sorusunun cevabı genellikle evettir, ancak saatleri kontrol etmek önemlidir.



Yerel ve Bağımsız AVM'ler: Daha küçük ölçekli ve bağımsız AVM'lerin 1 Mayıs çalışma saatleri, yönetimlerinin alacağı kararlara bağlıdır. Bazı yerel AVM'ler, resmi tatil dolayısıyla kapalı kalmayı tercih edebilirken, bazıları sınırlı saatlerde veya normal düzenlerinde hizmet verebilir. Bu nedenle, gitmeyi düşündüğünüz yerel AVM ile iletişime geçerek bilgi almanız önemlidir.



Turistik Bölgelerdeki AVM'ler: Özellikle turistik açıdan yoğun bölgelerde bulunan AVM'ler, 1 Mayıs gibi tatil günlerinde genellikle açık kalmaya özen gösterirler. Bu AVM'ler, turistlerin ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla normal çalışma düzenlerini sürdürebilirler.