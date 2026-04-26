Yunus Akgün'den penaltı itirafı!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.
Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var. Çok mutluyuz." dedi.
Milli futbolcu, penaltı pozisyonu için, "Şut atacaktım, yüzde yüz ayağıma değdi penaltı pozisyonunda. Değmedim diyor ama değdi. 4. şampiyonluğa yürüyoruz." diye konuştu.
