Galatasaray'da iç saha serisi sürüyor

Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 27. galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.
FENERBAHÇE'YE İKİ MAÇ SONRA GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye karşı sahasında 2 maç sonra kazandı.
Tarihi rekabette sahasındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla 1 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Bu sezon Fenerbahçe ile yaptığı 3. maçta ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, sahasındaki kazanamama serisini sonlandırdı.
