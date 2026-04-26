26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
3-0
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-4
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
1-3
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
4-0
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
1-1
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
1-2
26 Nisan
Servette-Winterthur
5-3
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-1
26 Nisan
Santa Clara-Braga
2-1
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
1-2
26 Nisan
AVS-Sporting CP
1-1
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
2-0
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
2-1
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
1-1
26 Nisan
Rennes-Nantes
2-1
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-1
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
4-0
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
1-2
26 Nisan
Paris FC-Lille
0-1
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
2-1
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
2-1
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-0
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
2-2
26 Nisan
AC Milan-Juventus
0-0
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
4-4
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
2-0

Uğurcan Çakır: "Daha farklı olabilirdi"

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

calendar 26 Nisan 2026 23:24 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 23:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır: 'Daha farklı olabilirdi'
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli kaleci, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Fenerbahçe'yi penaltı hariç oyunun içine sokmadık. Okan Hocam bizi gerçekten çok iyi hazırlamıştık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Net bir galibiyet aldık. Daha farklı bir galibiyet alabilirdik." dedi.

GALATASARAY'A TRANSFERİ

Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili konuşan Uğurcan Çakır, "Aslında transferim biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Geçmişi konuşmanın anlamı yok." sözlerini sarf etti.

Deneyimli eldiven, "Burada karakterli oyuncular var. Abdülkerim zaten ikinci kaptan, Mauro'dan sonra. Gerçekten lider bir oyuncu. Galatasaray'da büyük başarılar yaptı. Yunus, altyapıdan yetişmiş, şampiyonluklar da katkılar sağlamış biri. Ben de her zaman takımım için oynarım. Kendimden ziyade takımı ön plana çıkarırım. Trabzonspor'da uzun zaman kaptanlık, liderlik yaptım. Ben kendimi stil olarak lider görürüm ama takım arkadaşıma yardımcılık yaparım. Mauro, Victor, Lemina lider oyuncular, patron Davinson lider oyuncu. Takım lider oyunculardan oluşuyor. Bu da skorlara yansıyor." dedi.

Samsunspor maçında cezalı olmasını değerlendiren Uğurcan Çakır, "Samsun maçında Günay abi elinden geleni yapacak. Sahada olup olmamam önemli değil. Kart görmek istemiyordum, oynamak istiyordum ama maçın başında kart gördüm. Fazla oynamayı isteyince böyle oldu. Nasip böyleymiş. Günay abi elinden geleni yapacaktır, kazanacağız inşallah." açıklamasını yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
