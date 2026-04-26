Pendikspor'dan kritik galibiyet: Playoff bileti cebinde

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor, Boluspor'u konuk etti.



Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Thuram ve 90. dakikada Jonson Clarke-Harris kaydetti.



Öte yandan Harris, 71. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte puanını 62'ye yükselten Pendikspor, ligin bitimine bir hafta kala playoffu garantiledi. Boluspor ise 45 puanda kaldı.



Ligin son haftasında Pendikspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise Serik Spor'u ağırlayacak.



