Sivasspor'a kazanmak yetmedi; şansını kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sivasspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
İç Anadolu temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Aaron Appindangoye ile 70. dakikada Mehmet Yıldırım kaydetti.
Iğdır FK'nin tek golü ise 11. dakikada Gianni Bruno'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 23'e yükseltmesine rağmen matematiksel olarak play-off şansını kaybetti.
Iğdır FK ise 49 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Sivasspor sezonu Bandırmaspor deplasmanında kapatacak. Iğdır FK ise son haftada Amed'i ağırlayacak.
