Sivasspor'a kazanmak yetmedi; şansını kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sivasspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



İç Anadolu temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Aaron Appindangoye ile 70. dakikada Mehmet Yıldırım kaydetti.



Iğdır FK'nin tek golü ise 11. dakikada Gianni Bruno'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 23'e yükseltmesine rağmen matematiksel olarak play-off şansını kaybetti.



Iğdır FK ise 49 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Sivasspor sezonu Bandırmaspor deplasmanında kapatacak. Iğdır FK ise son haftada Amed'i ağırlayacak.