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Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası çeyrek finalinde Magda Linette'ye 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 17:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
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Milli tenisçi ZeynepSönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştığı Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki maçta, klasmanın 60. basamağındaki Linette ile karşılaştı.

Korttan 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ayrılan 24 yaşındaki milli tenisçi, WTA 250 düzeyindeki organizasyona veda etti.

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