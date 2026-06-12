Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Milli tenisçi ZeynepSönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştığı Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki maçta, klasmanın 60. basamağındaki Linette ile karşılaştı.
Korttan 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ayrılan 24 yaşındaki milli tenisçi, WTA 250 düzeyindeki organizasyona veda etti.
Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki maçta, klasmanın 60. basamağındaki Linette ile karşılaştı.
Korttan 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ayrılan 24 yaşındaki milli tenisçi, WTA 250 düzeyindeki organizasyona veda etti.