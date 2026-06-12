Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Boston, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

Boston, 2026 Dünya Kupası'nda 7 maça ev sahipliği yapmak için hazır

calendar 12 Haziran 2026 13:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Boston, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
ABD'nin en köklü şehirlerinden Boston, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.

Futbol geçmişi 19. yüzyıla uzanan kent, tarihi mirası, üniversiteleri ve güçlü spor kültürüyle turnuvanın öne çıkan merkezlerinden biri olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden Boston, çeyrek final karşılaşması dahil toplam 7 maça ev sahipliği yapacak.

1630 yılında kurulan Boston, Amerikan tarihinin şekillendiği şehirlerin başında geliyor. Bağımsızlık mücadelesinin önemli olaylarına sahne olan kent, günümüzde eğitim, sağlık, biyoteknoloji, finans ve teknoloji alanlarında ABD'nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyor. Harvard Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve onlarca yükseköğretim kurumuna ev sahipliği yapan şehir, genç nüfusu ve yenilikçi yapısıyla dikkati çekiyor.

Dünya Kupası maçları, Boston şehir merkezinin yaklaşık 35 kilometre güneyindeki Foxborough kasabasında bulunan Gillette Stadı'nda oynanacak. Turnuva boyunca 7 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak tesis, çeyrek final mücadelelerinden birine de sahne olacak.

"FUTBOLUN AMERİKADA'Kİ İLK ADRESLERİNDEN BİRİ"

Boston'ın futbol geçmişi, 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. Tarihçiler tarafından İngiltere dışındaki ilk futbol kulübü olarak kabul edilen Oneida Football Club, 1860'lı yıllarda kentte faaliyet gösterdi ve bölgedeki futbol kültürünün temelini attı.

Göçmen toplulukların etkisiyle futbolun hızla yayıldığı şehir, günümüzde ABD'nin en büyük oyuncu havuzlarından birine sahip. Massachusetts eyaleti, yaklaşık 250 bin kayıtlı futbolcuyla Kaliforniya'nın ardından ülkede ikinci sırada bulunuyor.

Boston daha önce 1994 FIFA Dünya Kupası ile 1999 ve 2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Diego Maradona'nın Arjantin formasıyla Nijerya karşısında sahaya çıktığı 1994 Dünya Kupası maçları da kentin futbol hafızasında önemli yer tutuyor.

"TARİH VE KÜLTÜRÜN İÇ İÇE GEÇTİĞİ ŞEHİR"

Dünya Kupası için bölgeye gelecek taraftarları, ABD tarihinin en önemli noktalarından bazıları karşılayacak. Şehrin simgelerinden Özgürlük Yolu (Freedom Trail), ziyaretçileri Amerikan Devrimi'nin izlerini taşıyan tarihi mekanlar arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Boston Limanı, Bunker Hill Anıtı ve Paul Revere'nin tarihi rotası şehrin geçmişine ışık tutarken, Harvard Üniversitesi kampüsü, MIT, Güzel Sanatlar Müzesi (MFA) ve Boston Senfoni Orkestrası kültür meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Charles Nehri kıyıları, Beacon Hill'in tarihi sokakları, Back Bay bölgesinin mimarisi ve son yıllarda gelişen Seaport bölgesi de ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

"TARAFTAR BÖLGELERİ VE ULAŞIM AĞI"

Dünya Kupası süresince şehir genelinde taraftar etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor.

Maç günlerinde Gillette Stadı'na ulaşım için Boston'un tarihi metro sistemi "T", şehir içi ulaşımın temel unsurlarından biri olurken, South Station'dan Foxboro istasyonuna sefer yapan özel etkinlik trenlerinin turnuva boyunca yoğun şekilde kullanılması öngörülüyor.

"ŞAMPİYONLAR ŞEHRİ"

"Şampiyonlar Şehri" olarak anılan Boston, ABD spor tarihinin en başarılı merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kent; Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) New England Patriots, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) Boston Bruins ve Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) Boston Red Sox gibi köklü kulüplere ev sahipliği yapıyor.

Boston Maratonu da dünyanın en prestijli atletizm organizasyonlarından biri olarak her yıl binlerce sporcuyu ve izleyiciyi ağırlıyor.

Bölgenin profesyonel futboldaki en önemli temsilcisi New England Revolution, MLS'te mücadele ediyor. Gillette Stadı'nı kullanan kulüp, sadık taraftar kitlesi ve gelişen altyapı sistemiyle ABD futbolunun önemli ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Avustralya
Avustralya'da Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı
Avustralya
Avustralya'da Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı
San Francisco, 2026 FIFA Dünya Kupası
San Francisco, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
New York, 2026 FIFA Dünya Kupası
New York, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
Almanya
Almanya'da Türkler, Dünya Kupası heyecanını camide yaşayacak
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön