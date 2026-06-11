Haber Tarihi: 11 Haziran 2026 11:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 11:49

ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ECB faiz beklentisi

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle risk iştahı zayıflarken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildi. Peki, ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne yönde?

ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ECB faiz beklentisi
Abone Ol
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleriyle risk iştahı azalırken, gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.
Bölgede ABD ve İran unsurlarının çatışma iklimine geri dönebileceği ve savaşın yeni aşamasında tarafların daha sertleşebileceği korkuları piyasalarda risk fiyatlamalarının sürmesine yol açıyor.

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı ECB toplantısı 11 Haziran Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 15.30'da faiz kararı duyurulacak.

ECB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Avrupa borsaları dün İngiltere hariç negatif seyrederken, ECB'nin bugün alacağı para politikası kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında olacak.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini artırabileceğine yönelik süregelen endişelerle bölge piyasalarında endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

ECB'nin bugünkü toplantısında faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirim beklentileri 2027 mart ayından 2027'nin ortalarına ötelendi. ECB'nin yeni ekonomik projeksiyonlarında büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapması bekleniyor.

Öte yandan Avrupa'da ekonomik aktivitenin zayıf seyretmesi nedeniyle faiz artırımının zamanlamasına ilişkin soru işaretleri de gündemdeki yerini koruyor.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Diğer Haberler

Okan Buruk: 'Bu takımın sınırı yok!' Dünya Kupası 2026 Okan Buruk: "Bu takımın sınırı yok!"
Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt geldi Beşiktaş Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt geldi
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Gündem Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Bayern Münih'te 65 milyon euro'ya transfer hazırlığı Bayern Münih Bayern Münih'te 65 milyon euro'ya transfer hazırlığı
ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ECB faiz beklentisi Gündem ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ECB faiz beklentisi
Beşiktaş, Aral Şimşir için keseyi açtı! Beşiktaş Beşiktaş, Aral Şimşir için keseyi açtı!
FIFA'dan Haiti formasına yasak! Dünya Kupası 2026 FIFA'dan Haiti formasına yasak!
Bayern Münih'te Ismael Saibari için geri sayım! Bayern Münih Bayern Münih'te Ismael Saibari için geri sayım!
Toronto, 2026 Dünya Kupası'na hazır! Dünya Kupası 2026 Toronto, 2026 Dünya Kupası'na hazır!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'ta Pavlidis operasyonu! Orkun Kökçü transferi bitiriyor
2
Aziz Yıldırım, 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı: Brahim Diaz!
3
Fenerbahçe için İstanbul'a geldi: Amara Diouf
4
Üç büyüklerle anılan Senesi, imzayı attı!
5
Can Uzun'dan transfer sorusuna cevap!
6
Galatasaray'dan fırsat hamlesi: Joao Gomes
7
Mustafa Muhammed, Süper Lig'e dönüyor

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.