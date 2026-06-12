12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00
12 Haziran
Waterford FC-Sligo Rovers
21:45
12 Haziran
St Patricks-Drogheda Utd
21:45
12 Haziran
Galway United FC-Dundalk
21:45
12 Haziran
Derry City-Bohemian FC
21:45
12 Haziran
Shelbourne-Shamrock
22:00

Milli paletler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı

Yunanistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Derin Çelikkanat, genç kadınlar çift palet disiplininde Türkiye'nin ilk uluslararası madalyasını elde ederek tarihe geçerken, milli takım bayrak yarışlarında da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli paletler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya elde etti.

Federasyonun açıklamasına göre, Sakız Adası'ndaki CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

18 ülkeden sporcuların yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda genç milli yüzücü Ali Aras Ödüm, 1500 metre su üstünde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ege Ulusoy, Ali Aras Ödüm, Ömer Kayra Aktürk ve Berat Nazarhan Uzuner'den oluşan milli takım, 4x200 metre su üstü bayrak yarışında gümüş, 4x100 metre su üstü bayrak yarışında ise bronz madalya aldı.

400 metre çift palette ikinci olan Derin Çelikkanat, genç kadınlar çift palet disiplininde Türkiye'nin ilk uluslararası madalyasını kazanarak tarihe geçti. Derin Çelikkanat, aynı zamanda bu disiplinde Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.