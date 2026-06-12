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Ziraat Bankkart yeni transferi Ahmet Tümer'i duyurdu

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, yeni sezon kadro planlaması kapsamında milli orta oyuncu Ahmet Tümer'i transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 14:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ziraat Bankkart yeni transferi Ahmet Tümer'i duyurdu
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Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, milli voleybolcu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada "Türk voleybolunun önemli orta oyuncularından Ahmet Tümer ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Gücü ve mücadeleci karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezonda hedeflerimize birlikte yürüyeceğimiz Ahmet Tümer'e ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Son 3 yıldır Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki Ahmet, Beşiktaş'ta başladığı kariyerinde Fenerbahçe, Spor Toto, Altekma, Cizre Belediyespor ve Hatayspor'da da oynadı.

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