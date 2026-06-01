Haber Tarihi: 01 Haziran 2026 16:10 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 16:10

Memleket Partisi kapandı mı?

Siyaset arenasına iddialı bir giriş yapan ve Muharrem İnce'nin liderliğinde milyonlarca seçmenin dikkatini çeken Memleket Partisi hakkında arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar kopuyor! Özellikle partinin kuruluşundan bu yana yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Memleket Partisi kapandı mı? Muharrem İnce'nin partisi resmen kapatıldı mı, son durum ne?" sorgularını gündemin zirvesine taşıdı. İşte Türk siyasetinde dengeleri sarsan o devasa kararın detayları ve partinin tüzel kişiliğindeki son durum!

Memleket Partisi kapandı mı?
Abone Ol
Siyasi dengeleri yakından takip eden seçmenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen sarsıcı kapanış kararı gerçekten alındı mı?
MEMLEKET PARTİSİ KAPANDI MI? (RESMİ GERÇEK)

Kısa, net ve siyaset arenasını derinden etkileyen o tarihi gerçek: Evet, Muharrem İnce liderliğinde 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi resmen kapanmıştır!Aylarca süren söylentilerin ve parti içi değerlendirmelerin ardından, partinin en üst düzey karar organı olan kurultay düğmeye bastı.

İşte o sarsıcı kapanış sürecinin detayları: Tarihi Kurultay: Memleket Partisi, 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nı toplama kararı aldı.

Oylama Sonucu: Toplam 277 delegenin oy kullandığı kurultayda, oy çokluğuyla alınan sarsıcı bir kararla partinin kapatılmasına hükmedildi.

Hukuki Süreç: Partinin Genel Sekreteri Av. Halil İlker Çelik'in de kamuoyuna duyurduğu üzere, alınan bu karar ile partinin tüzel kişiliği hukuki olarak tamamen sona ermiştir.

 

Diğer Haberler

İran Milli Futbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu Dünya Kupası 2026 İran Milli Futbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe baskısı! Fenerbahçe Vedat Muriqi'den Fenerbahçe baskısı!
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Fred Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Fred
Jhon Duran'dan ayrılık ve transfer açıklaması Fenerbahçe Jhon Duran'dan ayrılık ve transfer açıklaması
Memleket Partisi kapandı mı? Gündem Memleket Partisi kapandı mı?
Real Madrid, Courtois'in halefini buldu: Ewen Jaouen Real Madrid Real Madrid, Courtois'in halefini buldu: Ewen Jaouen
Galatasaray'da yönetimde görev dağılımı Galatasaray Galatasaray'da yönetimde görev dağılımı
James Milner'dan emeklilik kararı Brighton James Milner'dan emeklilik kararı
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Omar Fayed Fenerbahçe Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Omar Fayed
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray ve Napoli arasında sürpriz transfer ihtimali!
2
Bursaspor transferde gümbür gümbür!
3
Galatasaray, Fabian Ruiz için PSG'yi bekliyor
4
Samsunspor'a bir yıldız daha: Kusso!
5
Diego Carlos'un geleceği için mesaj
6
Borussia Dortmund'dan Guirassy için transfer açıklaması!
7
Chelsea: "Garnacho'yu ister misiniz?"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.