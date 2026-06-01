Memleket Partisi kapandı mı?

Siyasi dengeleri yakından takip eden seçmenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen sarsıcı kapanış kararı gerçekten alındı mı?

MEMLEKET PARTİSİ KAPANDI MI? (RESMİ GERÇEK)

Kısa, net ve siyaset arenasını derinden etkileyen o tarihi gerçek: Evet, Muharrem İnce liderliğinde 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi resmen kapanmıştır!Aylarca süren söylentilerin ve parti içi değerlendirmelerin ardından, partinin en üst düzey karar organı olan kurultay düğmeye bastı.

İşte o sarsıcı kapanış sürecinin detayları: Tarihi Kurultay: Memleket Partisi, 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nı toplama kararı aldı.

Oylama Sonucu: Toplam 277 delegenin oy kullandığı kurultayda, oy çokluğuyla alınan sarsıcı bir kararla partinin kapatılmasına hükmedildi.

Hukuki Süreç: Partinin Genel Sekreteri Av. Halil İlker Çelik'in de kamuoyuna duyurduğu üzere, alınan bu karar ile partinin tüzel kişiliği hukuki olarak tamamen sona ermiştir.