Haber Tarihi: 01 Haziran 2026 16:10 -
Güncelleme Tarihi:
01 Haziran 2026 16:10
Memleket Partisi kapandı mı?
Siyaset arenasına iddialı bir giriş yapan ve Muharrem İnce'nin liderliğinde milyonlarca seçmenin dikkatini çeken Memleket Partisi hakkında arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar kopuyor! Özellikle partinin kuruluşundan bu yana yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Memleket Partisi kapandı mı? Muharrem İnce'nin partisi resmen kapatıldı mı, son durum ne?" sorgularını gündemin zirvesine taşıdı. İşte Türk siyasetinde dengeleri sarsan o devasa kararın detayları ve partinin tüzel kişiliğindeki son durum!
Siyasi dengeleri yakından takip eden seçmenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen sarsıcı kapanış kararı gerçekten alındı mı?
MEMLEKET PARTİSİ KAPANDI MI? (RESMİ GERÇEK)Kısa, net ve siyaset arenasını derinden etkileyen o tarihi gerçek: Evet, Muharrem İnce liderliğinde 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi resmen kapanmıştır!Aylarca süren söylentilerin ve parti içi değerlendirmelerin ardından, partinin en üst düzey karar organı olan kurultay düğmeye bastı.İşte o sarsıcı kapanış sürecinin detayları: Tarihi Kurultay: Memleket Partisi, 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nı toplama kararı aldı.Oylama Sonucu: Toplam 277 delegenin oy kullandığı kurultayda, oy çokluğuyla alınan sarsıcı bir kararla partinin kapatılmasına hükmedildi.Hukuki Süreç: Partinin Genel Sekreteri Av. Halil İlker Çelik'in de kamuoyuna duyurduğu üzere, alınan bu karar ile partinin tüzel kişiliği hukuki olarak tamamen sona ermiştir.
