01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Real Madrid, Courtois'in halefini buldu: Ewen Jaouen

Real Madrid, Courtois'nın uzun vadeli halefi olarak gördüğü 20 yaşındaki Fransız kaleci Ewen Jaouen'i transfer listesine aldı. Reims'in genç file bekçisi için yaklaşık 25 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Newcastle United ve Chelsea'nin de yarışta olduğu öne sürüldü.

01 Haziran 2026 16:10
İspanya devi Real Madrid, geleceğin kalecisini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlılar, Stade de Reims forması giyen genç kaleci Ewen Jaouen'i transfer listesine aldı.

Henüz 20 yaşında olan Jaouen, geçtiğimiz sezonu Ligue 2 ekibi Dunkerque'de kiralık geçirmiş ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç file bekçisi, takımının Coupe de France'ta yarı finale yükselmesinde de önemli pay sahibi olmuştu.

Bu sezon Reims'in kalesini koruyan Fransız kaleci, kulübünün Ligue 1'e dönüş hedefini gerçekleştiremese de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

REAL MADRID YALNIZ DEĞİL

Canal Plus'ın haberine göre Real Madrid, Jaouen transferinde yalnız değil. Newcastle United'ın genç kaleciyle anlaşma sağladığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü öne sürülürken, Chelsea'nin de devreye girdiği belirtildi. Hatta Jaouen'in Londra ekibinin tesislerini ziyaret ettiği ifade edildi.

25 MİLYON EURO TALEP

Real Madrid'in, Thibaut Courtois'nın uzun vadeli halefi olarak değerlendirdiği Jaouen için Stade de Reims'in yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. İspanyol devinin önümüzdeki günlerde transfer için somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
