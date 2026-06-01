Real Madrid, Courtois'in halefini buldu: Ewen Jaouen

İspanya devi Real Madrid, geleceğin kalecisini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Fransız basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlılar, Stade de Reims forması giyen genç kaleci Ewen Jaouen'i transfer listesine aldı.



Henüz 20 yaşında olan Jaouen, geçtiğimiz sezonu Ligue 2 ekibi Dunkerque'de kiralık geçirmiş ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç file bekçisi, takımının Coupe de France'ta yarı finale yükselmesinde de önemli pay sahibi olmuştu.



Bu sezon Reims'in kalesini koruyan Fransız kaleci, kulübünün Ligue 1'e dönüş hedefini gerçekleştiremese de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.



REAL MADRID YALNIZ DEĞİL



Canal Plus'ın haberine göre Real Madrid, Jaouen transferinde yalnız değil. Newcastle United'ın genç kaleciyle anlaşma sağladığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü öne sürülürken, Chelsea'nin de devreye girdiği belirtildi. Hatta Jaouen'in Londra ekibinin tesislerini ziyaret ettiği ifade edildi.



25 MİLYON EURO TALEP



Real Madrid'in, Thibaut Courtois'nın uzun vadeli halefi olarak değerlendirdiği Jaouen için Stade de Reims'in yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. İspanyol devinin önümüzdeki günlerde transfer için somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.



