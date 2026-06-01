Quin Snyder'a yeni sözleşme yolda

NBA kulislerinde Atlanta Hawks'ın başantrenörü Quin Snyder'a yeni bir sözleşme verilmesinin artık kaçınılmaz olduğu konuşuluyor.



Marc Stein ve Jake Fischer'ın aktardığı bilgilere göre lig çevrelerinde Snyder'ın kontrat uzatmasının "kaçınılmaz" olarak görüldüğü ifade ediliyor.



Normal sezon sırasında Cleveland Cavaliers'ın Snyder'ı takımın başına getirmek isteyebileceğine yönelik bazı söylentiler ortaya çıkmıştı.



Ancak Cavaliers'ın mevcut koçu Kenny Atkinson'ın gelecek sezon da görevine devam etmesi bekleniyor.



Atlanta Hawks organizasyonu ise kısa süre önce önemli bir yönetim değişikliğine gitmiş ve Onsi Saleh'i Basketbol Operasyonları Başkanı görevine yükseltmişti.



