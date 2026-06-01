 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Beşiktaş'ta acil eylem planı: Bir ayda üç transfer!

Beşiktaş bir ay içinde üç transfer yapacak. Avrupa'da ilk sınavına 23 Temmuz'da çıkacak siyah beyazlılar öncelikle stoper sol bek ve sol kanat takviyelerine yöneldi.

calendar 01 Haziran 2026 08:16
Haber: Türkiye
Beşiktaş'ta acil eylem planı: Bir ayda üç transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Yeni sezonda Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Siyah beyazlılar, 23 Temmuz'da oynanacak ilk resmi maç öncesinde kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için düğmeye bastı.

Yönetim ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda öncelik stoper, sol bek ve sol kanat pozisyonlarına verildi. Avrupa kupaları ön elemesinde güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalinin bulunması nedeniyle kadronun erken şekillendirilmesi büyük önem taşıyor. 

HOCA STRESİ

Beşiktaş yönetimi, kura çekimi öncesinde en az üç transferi sonuçlandırarak takımın sezon öncesi kampına tam kadroya yakın başlamasını hedefliyor.

Özellikle savunmada lider özellikli bir stoper, hücum katkısı verebilen bir sol bek ve skor yükünü paylaşabilecek bir sol kanat oyuncusu üzerinde yoğunlaşan siyah beyazlılar, Avrupa kupalarındaki zorlu fikstüre hazırlıksız yakalanmak istemiyor.

Teknik direktör konusundaki belirsizliğin kısa süre içinde sona ermesi, transfer operasyonunun bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.