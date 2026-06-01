Beşiktaş'ta acil eylem planı: Bir ayda üç transfer!

Yeni sezonda Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.



Siyah beyazlılar, 23 Temmuz'da oynanacak ilk resmi maç öncesinde kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için düğmeye bastı.



Yönetim ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda öncelik stoper, sol bek ve sol kanat pozisyonlarına verildi. Avrupa kupaları ön elemesinde güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalinin bulunması nedeniyle kadronun erken şekillendirilmesi büyük önem taşıyor.



HOCA STRESİ



Beşiktaş yönetimi, kura çekimi öncesinde en az üç transferi sonuçlandırarak takımın sezon öncesi kampına tam kadroya yakın başlamasını hedefliyor.



Özellikle savunmada lider özellikli bir stoper, hücum katkısı verebilen bir sol bek ve skor yükünü paylaşabilecek bir sol kanat oyuncusu üzerinde yoğunlaşan siyah beyazlılar, Avrupa kupalarındaki zorlu fikstüre hazırlıksız yakalanmak istemiyor.



Teknik direktör konusundaki belirsizliğin kısa süre içinde sona ermesi, transfer operasyonunun bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.



