Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama!

Beşiktaş'tan geride bıraktığımız sezon Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılara dönüyor.
Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih Kılıçsoy'un maaşının bütçelerine uymadığını söyledi.
İtalyan ekibinin başkanı Giulini, "Folorunsho, Semih Kılıçsoy ve Mazzitelli'nin yüksek maaşları var. Biz ise maaş bütçesini sınırlayabildiğimiz için mali açıdan sürdürülebilir durumdayız. Bugün, tam maaşlarla, bu üçünden hiçbiri Cagliari'nin parametrelerine uymuyor." dedi.
Cagliari'nin, bu açıklamanın ardından 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euro'luk opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
Cagliari'de 25 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 kez ağları havalandırdı.
Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih Kılıçsoy'un maaşının bütçelerine uymadığını söyledi.
İtalyan ekibinin başkanı Giulini, "Folorunsho, Semih Kılıçsoy ve Mazzitelli'nin yüksek maaşları var. Biz ise maaş bütçesini sınırlayabildiğimiz için mali açıdan sürdürülebilir durumdayız. Bugün, tam maaşlarla, bu üçünden hiçbiri Cagliari'nin parametrelerine uymuyor." dedi.
Cagliari'nin, bu açıklamanın ardından 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euro'luk opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
Cagliari'de 25 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 kez ağları havalandırdı.