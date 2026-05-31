Arsenal Şampiyonlar Ligi kazandı mı?

Londra ekibinin muhteşem tarihini inceleyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen "Devler Ligi" kupası hiç Arsenal müzesine girdi mi?

Kısa, net ve Arsenal taraftarlarının yıllardır kalbini sızlatan o sarsıcı gerçek: Hayır, Arsenal kulüp tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını (eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası) HİÇ KAZANAMAMIŞTIR!

İngiltere'de defalarca şampiyonluk yaşayan, FA Cup'ı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduran bu devasa kulüp, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasına bugüne kadar maalesef uzanamadı. Kupa müzesinde muazzam yerel başarılar bulunsa da, o çok arzulanan "kulplu kupa" Londra ekibinin ellerinde hiç havaya kalkmadı.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi kupasına en çok yaklaştığı an ise futbol tarihinin unutulmaz trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. İşte kupanın direkten döndüğü o sarsıcı gece:

Tarihi Final: Arsenal, efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger yönetiminde 2005-2006 sezonunda fırtına gibi eserek tarihinde ilk ve tek kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başardı.

Erken Kırmızı Kart Şoku: Paris'te Barcelona'ya karşı oynanan dev finalde, kaleci Jens Lehmann'ın henüz 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle Arsenal o dev maçı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Kupanın Kaybedilişi: Sol Campbell'ın efsanevi kafa golüyle öne geçmelerine rağmen, Barcelona son 15 dakikada Eto'o ve Belletti ile bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı ve Arsenal o devasa rüyaya veda etti.

Şampiyonlar Ligi hasreti devam etse de, Arsenal'in Avrupa arenasında kazandığı diğer büyük zaferler şunlardır:

Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 1993-1994 sezonunda İtalya'nın Parma takımını 1-0 mağlup ederek bu prestijli kupayı müzelerine götürdüler.

Fuar Şehirleri Kupası: UEFA Kupası'nın ve Avrupa Ligi'nin öncülü sayılan bu turnuvayı 1969-1970 sezonunda Anderlecht'i eleyerek kazandılar.