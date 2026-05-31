Haber Tarihi: 31 Mayıs 2026 11:30
31 Mayıs 2026 11:30
Arsenal Şampiyonlar Ligi kazandı mı?
İngiltere Premier Lig'de fırtınalar koparan, "Yenilmezler" (Invincibles) unvanıyla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran ve milyonlarca ateşli taraftarı olan Arsenal söz konusu olduğunda, akıllara gelen ilk ve en kritik soru her zaman gündemin zirvesine oturuyor! Ada futbolunun bu devasa kulübünün Avrupa arenası performansı merak edilirken, arama motorlarında "Arsenal Şampiyonlar Ligi kazandı mı? Arsenal'in kaç Şampiyonlar Ligi kupası var, Avrupa'da kupa kaldırdı mı?" sorguları aralıksız devam ediyor. İşte o görkemli kupa müzesindeki sarsıcı eksiklik ve futbolseverleri şaşkına çeviren o Avrupa tarihi!
Londra ekibinin muhteşem tarihini inceleyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen "Devler Ligi" kupası hiç Arsenal müzesine girdi mi?
ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HİÇ KAZANDI MI? (KESİN GERÇEK)Kısa, net ve Arsenal taraftarlarının yıllardır kalbini sızlatan o sarsıcı gerçek: Hayır, Arsenal kulüp tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını (eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası) HİÇ KAZANAMAMIŞTIR!İngiltere'de defalarca şampiyonluk yaşayan, FA Cup'ı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduran bu devasa kulüp, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasına bugüne kadar maalesef uzanamadı. Kupa müzesinde muazzam yerel başarılar bulunsa da, o çok arzulanan "kulplu kupa" Londra ekibinin ellerinde hiç havaya kalkmadı.O DEVASE HÜSRAN: 2006 PARİS FİNALİArsenal'in Şampiyonlar Ligi kupasına en çok yaklaştığı an ise futbol tarihinin unutulmaz trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. İşte kupanın direkten döndüğü o sarsıcı gece:Tarihi Final: Arsenal, efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger yönetiminde 2005-2006 sezonunda fırtına gibi eserek tarihinde ilk ve tek kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başardı.Erken Kırmızı Kart Şoku: Paris'te Barcelona'ya karşı oynanan dev finalde, kaleci Jens Lehmann'ın henüz 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle Arsenal o dev maçı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.Kupanın Kaybedilişi: Sol Campbell'ın efsanevi kafa golüyle öne geçmelerine rağmen, Barcelona son 15 dakikada Eto'o ve Belletti ile bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı ve Arsenal o devasa rüyaya veda etti.ARSENAL'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI NELER?Şampiyonlar Ligi hasreti devam etse de, Arsenal'in Avrupa arenasında kazandığı diğer büyük zaferler şunlardır:
Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 1993-1994 sezonunda İtalya'nın Parma takımını 1-0 mağlup ederek bu prestijli kupayı müzelerine götürdüler.Fuar Şehirleri Kupası: UEFA Kupası'nın ve Avrupa Ligi'nin öncülü sayılan bu turnuvayı 1969-1970 sezonunda Anderlecht'i eleyerek kazandılar.
