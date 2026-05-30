30 Mayıs bugün eczaneler açık mı, tatil mi?

Elinde reçetesiyle eczane yolunu tutmayı planlayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen eczane kepenkleri bayramın son gününde açık olacak mı?

Kısa, net ve bugünkü planlarınızı anında değiştirmenize neden olacak o resmi gerçek: Hayır, bugün (30 Mayıs 2026 Cumartesi) Kurban Bayramı'nın 4. ve son günü olduğu için Türkiye genelindeki tüm standart eczaneler KAPALIDIR!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu son derece açıktır. Dini bayramların tamamı (1., 2., 3. ve 4. günler) resmi tatil kapsamındadır. Eczaneler de bu resmi tatil kanununa doğrudan tabi oldukları için, bugün mahallenizdeki veya çarşıdaki standart eczanelerin kepenkleri kapalı olmaya devam edecektir.

İşin asıl hayat kurtaran ve ilaca acil ihtiyacı olanları ilgilendiren kısmı ise işte tam burada devreye giriyor! Standart eczaneler kapalı olsa da sağlık hizmeti o devasa sistemiyle kesintisiz sürüyor:

Bugün gün boyunca ve gece saatlerinde sadece Nöbetçi Eczaneler hizmet verecektir.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için mahallenizdeki kapalı eczanelerin camındaki o nöbetçi listelerine bakabilir; ya da saniyeler içinde e-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranından veya ilinizdeki Eczacı Odası'nın resmi internet sitesinden anlık konumu öğrenebilirsiniz.

"Bayram bitti, yarın açık olur" diye düşünenleri devasa bir detay daha bekliyor!

Bayramın son günü olan bugün (30 Mayıs Cumartesi) bittikten sonra, yarın takvimler 31 Mayıs Pazar gününü gösterecek. Pazar günleri de eczaneler haftalık yasal tatillerini kullandıkları için yarın da sadece nöbetçi eczaneler açık olacaktır.

Tüm eczanelerin bayram tatilinden ve hafta sonundan çıkıp, kepenklerini tam kapasiteyle açacağı o büyük gün: 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahı saat 09.00'dur! Acil olmayan ilaç ihtiyaçlarınızı Pazartesi gününe kadar ertelemeniz sizin için en doğrusu olacaktır.