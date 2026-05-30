Fenerbahçe'den 35 milyon euroluk beklenti!

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin Oosterwolde için talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

calendar 30 Mayıs 2026 12:20
Haber: Haber Global
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi. Sezon boyunca İtalya ve Almanya'nın önde gelen kulüplerinin gözlemcileri Oosterwolde'nin performanslarını izlediler ve değerlendirmelerinde ona "yeşil ışık" yaktılar. 

Sarı lacivertli yönetimi, Oosterwolde'yi satış listesine koymasa da kulübün yaklaşan başkanlık seçimleri ve yeni dönem planlaması öncesinde 30-35 milyon euro aralığındaki bir teklifin reddedilmesinin zor olacağı biliniyor.

Oosterwolde için Roma favori konumda bulunuyor. Oosterwolde'nin Parma'daki deneyimi İtalya'ya dönüşünü cazip bir olasılık haline getiriyor ve Roma'nın görüşmelerde elini güçlendiriyor.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF ALMADI

Roma'nın dışında Almanya'dan Leipzig ve Schalke de Oosterwolde'nin durumunu yakından takip ediyor. Hollandalı futbolcuyla ilgilenen kulüpler listesinde Everton, Lyon ve Portekiz devleri Porto ile Benfica da yer alıyor. Bu kulüpler, Oosterwolde'nin durumunu yakından takip ederken Fenerbahçe henüz resmi bir teklif almadı.

FENERBAHÇE 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi Jayden Oosterwolde için 35 milyon euro istiyor fakat yeni seçilecek yönetim ve yeni teknik direktörün raporu, Hollandalı futbolcunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.

1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
