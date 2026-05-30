Fenerbahçe'den 35 milyon euroluk beklenti!

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi. Sezon boyunca İtalya ve Almanya'nın önde gelen kulüplerinin gözlemcileri Oosterwolde'nin performanslarını izlediler ve değerlendirmelerinde ona "yeşil ışık" yaktılar.



Sarı lacivertli yönetimi, Oosterwolde'yi satış listesine koymasa da kulübün yaklaşan başkanlık seçimleri ve yeni dönem planlaması öncesinde 30-35 milyon euro aralığındaki bir teklifin reddedilmesinin zor olacağı biliniyor.



Oosterwolde için Roma favori konumda bulunuyor. Oosterwolde'nin Parma'daki deneyimi İtalya'ya dönüşünü cazip bir olasılık haline getiriyor ve Roma'nın görüşmelerde elini güçlendiriyor.



FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF ALMADI



Roma'nın dışında Almanya'dan Leipzig ve Schalke de Oosterwolde'nin durumunu yakından takip ediyor. Hollandalı futbolcuyla ilgilenen kulüpler listesinde Everton, Lyon ve Portekiz devleri Porto ile Benfica da yer alıyor. Bu kulüpler, Oosterwolde'nin durumunu yakından takip ederken Fenerbahçe henüz resmi bir teklif almadı.



FENERBAHÇE 35 MİLYON EURO İSTİYOR



Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi Jayden Oosterwolde için 35 milyon euro istiyor fakat yeni seçilecek yönetim ve yeni teknik direktörün raporu, Hollandalı futbolcunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.



