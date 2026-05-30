Beşiktaş'a Real Madrid'den transfer: Raul Asencio

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirecek. Futbol Direktörü Önder Özen'in liderliğinde gerçekleşen çalışmalarda stoper rotasyonuna katılması planlanan yerli ve yabancı adaylar belirlendi.



Buna göre; siyah-beyazlılar yerli stoper olarak Konyaspor'da çıkışa geçen Adil Demirbağ ve Real Madrid'le 2031'e kadar kontratı olan Raul Asencio'yu listede ilk sıralara yazdı.



Listedeki iki savunma oyuncusu için de kulüpleriyle resmi temaslar kurulacak. Bu transfer planlamasıyla birlikte yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralına müsait de bir kadro hazırlığı yapılmış olacak.



RAUL ASENCIO'DA KİRALIK FORMÜLÜ



Beşiktaş yönetimi, Raul Asenico için Real Madrid'e kiralama teklifinde bulunacak. Kadrosunu değiştirecek Real Madrid'in 23 yaşındaki İspanyol stoperi göndermeye sıcak baktığı bildirildi.



Asencio bu sezon İspanyol kulübünde 34 resmi maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Kara Kartal'ın stoperdeki yerli hedefi ise Adil Demirbağ oldu. Konyaspor'da başarılı bir sezon geçiren 28 yaşındaki stoperin kulübüyle kontratı 2027'de bitecek. Yeşil-beyazlı kulüpten bonservis konusunda kolaylık istenecek. Beşiktaş'ta görüşmelerin hızlıca başlaması bekleniyor.



ASENCIO'YA SEÇİM RÖTARI



Real Madrid'de 7 Haziran tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçimi nedeniyle kulübe gelecek transfer görüşmeleri ertelendi. Eflatunbeyazlıların başkanı ve teknik direktörü belli olduktan sonra mevcut kadroyla ilgili karar verilecek. Beşiktaş yönetimi de Raul Asencio'nun durumunu 7 Haziran'dan sonra netleştirecek.



ADİL DEMİRBAĞ İLK SIRADA



Savunmaya mutlaka yerli takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Konyaspor'un yıldızı Adil Demirbağ ilk sıraya yazıldı. Yeşil-beyazlı takımın kaptanı olan 28 yaşındaki stoper için şartlar zorlanacak. Deneyimli stoperin de Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.



