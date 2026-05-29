İran ile Gambiya A milli futbol takımları, Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi Sahası'nda oynanan karşılaşmayı, hakemler Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Gökhan Barçın yönetti. Maçta 4. hakem olarak da Yasin Kol görev aldı.
Maçın ilk yarısı, 42. dakikada Omar Colley'in attığı golle Gambiya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan İran, 47. dakikada Arya Yousefi, 59. dakikada Ramin Rezaeian ve 68. dakikada Mehdi Taremi'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 4 Haziran'da da Mali ile hazırlık maçı oynayacak.
İran, Gambiya'yı üç golle mağlup etti!
İran Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yendi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
İran ile Gambiya A milli futbol takımları, Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Kerem Aktürkoğlu için sakatlık açıklaması
-
9
Bernardo Silva için fark 10 milyon Euro!
-
8
Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman çıkışı!
-
7
Galatasaray'a dev gelir kapıda
-
6
Liverpool'da bedelsiz veda: Konate
-
5
Galatasaray'dan Marc Casado markajı!
-
4
Vincenzo Montella'dan geleceği için açıklama!
-
3
Xabi Alonso, Arda Güler'i istiyor
-
2
Jose Mourinho, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı
-
1
Galatasaray'da ayrılık talebi: "Başladığım yere döneyim"
- 21:28 Amir Murillo'dan duygusal Dünya Kupası itirafı!
- 21:20 İran, Gambiya'yı üç golle mağlup etti!
- 21:06 Mikel Arteta: "Kupayı PSG'den almaya geldik"
- 20:43 Bukayo Saka: "Tarih yazmak istiyoruz"
- 20:32 Osman Aşkın Bak: "Finale kadar gideriz"
- 20:16 Aziz Yıldırım'dan Sidiki Cherif sözleri!
- 20:07 Anadolu Efes, yarı final biletini cebine koydu!
- 19:30 Atletico Madrid, Barcelona ile dalga geçti!
- 18:58 Marquinhos: "Kupaya açlığımız hiç bitmedi!"
- 18:47 Eczacıbaşı Dynavit, Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattı
- 18:44 Luis Enrique'den dev final için favori yorumu!
- 18:23 Juventus'tan Camavinga hamlesi! Transfer Koopmeiners'e bağlı
- 17:56 Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman çıkışı!
- 17:36 Beşiktaş'tan resmi teklif: Agustin Rossi
- 17:24 Jose Mourinho, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı
- 16:57 Jürgen Klopp'tan Suudilere ret!
- 16:50 Iga Swiatek, Fransa'da tur atladı
- 16:46 Atletico Madrid'den 100 milyon euro'ya ret!
- 16:40 Işık Koşaner, Fransa'da gençlerde ana tabloya yükseldi
- 16:34 JL Bourg, EuroLeague'ye katılmıyor!
- 16:20 Atletico Madrid'de zor hedef: Reijnders
- 15:50 Charlotte'den Zaha yerine Maximin!
- 15:42 Tuncay Şanlı başkanlık için harekete geçti
- 15:38 Domenico Tedesco, Bologna'ya imza atıyor
- 15:29 Noa Lang için Galatasaray'a indirim yok!
- 15:02 Trabzonspor'a Belçika'dan yeni kanat!
- 14:58 Gaziantep'e 19'luk Rumen maestro
- 14:53 Kocaelispor'un planı: Smolcic yerine Ali Aytemur
- 14:50 Konyaspor, PSV ile pazarlık masasında
- 14:45 Samsunspor, 'kral' için tüm şartları zorluyor!
- 14:40 Göztepe'ye Japon sağ bek: Sugawara
- 14:38 Lakers'a Kyrie Irving takası konusunda kötü haber
- 14:37 Trail Blazers, Giannis Antetokounmpo için ciddi hamle hazırlığında
- 14:34 Trabzonspor'dan Zubkov'a şartlı izin
- 14:34 NBA'in yeni 3-2-1 Draft Lotaryası sistemi resmen açıklandı
- 14:33 Ayo Dosunmu'nun Timberwolves'ta kalması bekleniyor
- 14:32 Pistons, Jalen Duren'a maksimum sözleşme vermeyebilir
- 14:28 Vedat Muriqi'den Fenerbahçe için dev tekliflere ret!
- 14:26 Brooklyn Nets, Austin Reaves için devreye girebilir
- 14:25 Trabzonspor'un Onana planı ortaya çıktı!
- 14:24 Robinson'ın serçe parmağı kırıldı, oynamak için kendini zorlayacak
- 14:18 Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi
- 14:14 ABD'de Türkiye yorumu: "Gizli favori"
- 14:08 Okan Buruk'un Wilfried Singo kararı
- 13:59 Vincenzo Montella'yı bekleyen zorlu seçim!
- 13:47 Aziz Yıldırım, transfer için tarih verdi
- 13:40 Dünya Kupası'nda 964 maçta 2720 gol
- 13:38 Okan Buruk'tan Nhaga'ya yeni plan
- 13:36 Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı
- 13:30 Galatasaray ve Göztepe arasında transfer gelişmesi!
- 13:27 Can Uzun'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
- 13:24 Zeynep Sönmez, çiftler maçından çekildi!
- 13:17 Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu El-Hadary
- 13:15 Galatasaray'a RAMS Park'tan ekstra 10 milyon dolar!
- 13:13 Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da piste çıkacak
- 13:07 PSG ikinci, Arsenal ilk kupasını istiyor
- 12:57 Montella: "Hayallerimiz büyük olmalı"
- 12:47 Kerem Aktürkoğlu için sakatlık açıklaması
- 12:38 Altay'da Ahmet Nur Çebi sürprizi!
- 12:37 Galatasaray'dan ezeli rakiplerine görülmemiş fark!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Mikel Arteta: "Kupayı PSG'den almaya geldik"
Bukayo Saka: "Tarih yazmak istiyoruz"
Atletico Madrid, Barcelona ile dalga geçti!
Marquinhos: "Kupaya açlığımız hiç bitmedi!"
Luis Enrique'den dev final için favori yorumu!
Juventus'tan Camavinga hamlesi! Transfer Koopmeiners'e bağlı
Jose Mourinho, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı
Atletico Madrid'den 100 milyon euro'ya ret!
Atletico Madrid'de zor hedef: Reijnders
Joao Pedro'dan Cole Palmer'e büyük övgü
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30