Fenerbahçe'de kaleye dev fırsat! Ederson'un yerine gelecek!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak. Seçim öncesinde başkan adayları vites yükseltti.
Sayılı günler kale Hakan Safi'nin listesindeki isimlerle temaslarını artırdığı ortaya çıkarken, kaleci rotasyonuna ekleme yapmak istediği belirtildi.
Hakan Safi cephesi, sarı-lacivertlilerin tartışmalı ismi Ederson'nun yerine, kaleyi genç file bekçisine emanet etme arzusunda.
Sezon başında Lille'den Paris Saint-Germain'e transfer olan Lucas Chevalier, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Ligin ilk yarısında kaleyi koruyan 24 yaşındaki eldiven, sezonun ikinci bölümünde formayı Safonov'a kaptırmıştı.
BEKLENENİ VEREMEDİ
40 milyon Euro bedelle transfer edilen Chevalier, Fransız devinde beklenen performansı bir türlü veremedi. 2030'a kadar sözleşmesi olan Fransız eldivenin, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak baktığı öğrenildi.
KİRALIK FORMÜLÜ
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin de genç kaleciyi kiralık olarak kadroya katmak istediği ifade ediliyor.
Fenerbahçe cephesinde bu transferin büyük bir fırsat olarak görüldüğü de gelen haberler arasında.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
1.89 boyundaki file bekçisi, PSG formasıyla 26 maça çıktı ve 28 gole engel olamadı. Chevalier, 10 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
PİYASA DEĞERİ
Fransa Milli Takımı ile de 1 maça çıkan genç eldivenin Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.
Fransız deviyle 4 kupa kazanan Lucas Chevalier, 2024-2025 sezonunda Ligue 1'in en iyi kalecisi seçilmişti.
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bir kaleci hamlesi de yapmayı planlayan Safi'nin dev isme talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
