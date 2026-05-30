 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Fenerbahçe'de kaleye dev fırsat! Ederson'un yerine gelecek!

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bir kaleci hamlesi de yapmayı planlayan Safi'nin dev isme talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

calendar 30 Mayıs 2026 14:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de kaleye dev fırsat! Ederson'un yerine gelecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak. Seçim öncesinde başkan adayları vites yükseltti.

Sayılı günler kale Hakan Safi'nin listesindeki isimlerle temaslarını artırdığı ortaya çıkarken, kaleci rotasyonuna ekleme yapmak istediği belirtildi.

Hakan Safi cephesi, sarı-lacivertlilerin tartışmalı ismi Ederson'nun yerine, kaleyi genç file bekçisine emanet etme arzusunda. 

Sezon başında Lille'den Paris Saint-Germain'e transfer olan Lucas Chevalier, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Ligin ilk yarısında kaleyi koruyan 24 yaşındaki eldiven, sezonun ikinci bölümünde formayı Safonov'a kaptırmıştı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

40 milyon Euro bedelle transfer edilen Chevalier, Fransız devinde beklenen performansı bir türlü veremedi. 2030'a kadar sözleşmesi olan Fransız eldivenin, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak baktığı öğrenildi. 

KİRALIK FORMÜLÜ

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin de genç kaleciyi kiralık olarak kadroya katmak istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe cephesinde bu transferin büyük bir fırsat olarak görüldüğü de gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

1.89 boyundaki file bekçisi, PSG formasıyla 26 maça çıktı ve 28 gole engel olamadı. Chevalier, 10 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

PİYASA DEĞERİ

Fransa Milli Takımı ile de 1 maça çıkan genç eldivenin Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.

Fransız deviyle 4 kupa kazanan Lucas Chevalier, 2024-2025 sezonunda Ligue 1'in en iyi kalecisi seçilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.