Bukayo Saka: 'Tarih yazmak istiyoruz'

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 30 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak İngiltere temsilcisi Arsenal'in yıldız oyuncuları Bukayo Saka ve Martin Odegaard, final müsabakası öncesinde kendilerine güvendiklerini söyledi.
Saka ve Odegaard, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Norveçli orta saha oyuncusu Odegaard, Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretinin bu sezon sonlandırılmasıyla ilgili, "Harika hissettirdi. Bence o ana ulaşmak için yaşadığımız her şey, bunu çok daha özel kıldı. Bunu bu grupla başarmak inanılmazdı. Gerçekten çok güzel bir gündü ve bu an hepimiz için sonsuza kadar kalacak. Çok ama çok özel bir duygu. Tabii ki o enerjiyi, o ruh halini ve atmosferi de yanımıza alıyoruz. Yeni bir finale çıkarken bu harika bir his. Pozitif duygular içindeyiz ve yeniden hazırız." dedi.
Odegaard, Premier Lig şampiyonluğunun kendilerine güven verdiğini belirterek, "Takım olarak sahip olduğumuz kalitenin farkındayız. Bence bunu çok uzun bir süredir gösteriyoruz. Dünyanın kazanması en zor ligi olan Premier Lig'i kazanmış olmak bize büyük bir güven veriyor. Ne olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kaliteli oyunculara sahip iyi bir takıma karşı oynayacağız ama kendimize, yapabileceklerimize, oynayabileceğimiz futbola ve alabileceğimiz sonuçlara inancımız tam. Ana düşüncemiz kendimiz olmak, yapabileceklerimize ve kontrol edebileceklerimize odaklanmak. Büyük bir maç olacak ve biz buna hazırız. Takıma ve sahada yapabileceğimiz her şeye inancımız tam." diye konuştu.
Tecrübeli futbolcu, sezon başında transfer edilen İsveçli santrfor Viktor Gyökeres'in performansıyla ilgili soruya, "Bence geldiğinden beri harikaydı, bizim için inanılmaz işler yaptı. Çok gol attı, kritik goller kaydetti. Sadece golleri değil, oynayış tarzı, sahada oluşturduğu çekim alanı kalanlarımız için büyük boşluklar bırakıyor. Her maçta kesinlikle her şeyini veren biri ve çok sıkı çalışıyor. Kararlı duruşuyla kale önünde fark yaratıyor. Özel bir oyuncu ve ona sahip olmak harika. İlk sezonunda şimdiden bir kupa kazanmış olması da hiç fena değil." yanıtını verdi.
Martin Odegaard, maçın penaltılara gitme ihtimalinin sorulması üzerine PSG'nin kalecisi Matvey Safonov ile ilgili, "Rakibimizi her açıdan, elimizden gelen her şekilde analiz ediyoruz. Yarın penaltıların da bir ihtimal olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buna da hazırlandık ve her şeyi inceledik. Yarınki finale iyi hazırlandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
SAKA: "BU KUPAYI İLK KEZ KAZANABİLİRİZ"
Arsenal'in İngiliz hücum oyuncusu Bukayo Saka ise Arsenal tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma şansları olduğunu söyledi.
Saka, PSG'ye geçen sezon yarı finalde elendiklerinin hatırlatılarak bu durumun kendileri için ekstra motivasyon olup olmadığının sorulması üzerine, "Yarınki maç için zaten yeterince motivasyonumuz var. Kulübün tarihinin farkındayız ve yarın oyuncular olarak tarih yazabileceğimizi biliyoruz. Bu kupayı ilk kez kazanabiliriz. Bu bile bizim için başlı başına büyük bir motivasyon." dedi.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun taraftarları için ne anlama geldiğini bildiğini aktaran Saka, "Bu kulübü seviyorum. İnişleri ve çıkışları gördüm. Premier Lig'i kazandığımızda bunun taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu hissettik. Ancak aynı zamanda bu maça odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü bu çok önemli ve özel bir şey yapmak için muazzam bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.
Arsenal'de takımdaşlığın üst seviyede olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Birbirine çok bağlı bir takım olduğumuzu hissediyorum. Birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz ve saha içinde de saha dışında da birbirimiz için savaşmaya hazırız. Bu durum bize çok şey katıyor. Premier Lig'i kazanmamıza da yardımcı oldu ve umarım yarın akşam da bize bir avantaj sağlayacaktır." şeklinde görüş belirtti.
Bukayo Saka, Budapeşte'ye gelen taraftarlarıyla şampiyonluk kutlamak istediklerini aktararak, "Umuyoruz ki yarın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz ve tekrar kutlama yapma şansımız olur. Ben bu şehre daha önce gelmiştim ve Macaristan'a karşı bu stadyumda birkaç kez oynamıştım. O yüzden burayı biraz biliyorum." diye konuştu.
Bukayo Saka: "Tarih yazmak istiyoruz"
