Galatasaray'da ayrılık talebi: 'Başladığım yere döneyim'

Galatasaray'da sezon sonu planlaması kapsamında kadroda bazı ayrılıklar gündeme gelirken, Kaan Ayhan için de yeni bir sayfa açılabilir.
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon düşüncesinde ilk planda yer almayan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Kaan Ayhan'ın, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ve bu nedenle ayrılık konusunda izin talep ettiği öğrenildi.
HEDEFİ YUVAYA DÖNMEK
31 yaşındaki futbolcunun önceliğinin, futbola başladığı Schalke 04'e dönmek olduğu belirtiliyor. Almanya doğumlu olan Kaan Ayhan, 1999-2013 yılları arasında Schalke altyapısında yetişti ve profesyonel kariyerinin ilk döneminde de Alman ekibinin formasını giydi. Deneyimli oyuncu daha sonra Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo'da forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.
YÖNETİM KARAR VERECEK
Galatasaray yönetiminin, Kaan Ayhan'ın talebini önümüzdeki günlerde değerlendirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşme durumu ve gelecek tekliflere göre ayrılığın kiralık mı yoksa bonservisli mi olacağına karar verecek.
KUPALARLA GEÇEN DÖNEM
Kaan Ayhan, 2022-23 sezonunun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a katıldı ve ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, 2023 yazında Sassuolo'dan satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini 2.8 milyon euro karşılığında aldı.
Galatasaray kariyerinde önemli başarıların parçası olan Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı. Oyuncunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kaan Ayhan, 2025-26 sezonunda Süper Lig'de 1 gol, 0 asist ve 381 dakikalık performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 44 dakika süre aldı.
Galatasaray'ın 2025-26 sezonunda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğu garantilediği maçta son gol Kaan Ayhan'dan gelmişti. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
