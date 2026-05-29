 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Galatasaray'da ayrılık talebi: "Başladığım yere döneyim"

Okan Buruk'un rotasyonunda gerilere düşen Kaan Ayhan, bu yaz ayrılmak ve Schalke'ye geri dönmek için izin istedi.

calendar 29 Mayıs 2026 11:42
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık talebi: 'Başladığım yere döneyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Galatasaray'da sezon sonu planlaması kapsamında kadroda bazı ayrılıklar gündeme gelirken, Kaan Ayhan için de yeni bir sayfa açılabilir.

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon düşüncesinde ilk planda yer almayan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Kaan Ayhan'ın, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ve bu nedenle ayrılık konusunda izin talep ettiği öğrenildi.

HEDEFİ YUVAYA DÖNMEK

31 yaşındaki futbolcunun önceliğinin, futbola başladığı Schalke 04'e dönmek olduğu belirtiliyor. Almanya doğumlu olan Kaan Ayhan, 1999-2013 yılları arasında Schalke altyapısında yetişti ve profesyonel kariyerinin ilk döneminde de Alman ekibinin formasını giydi. Deneyimli oyuncu daha sonra Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo'da forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.

YÖNETİM KARAR VERECEK

Galatasaray yönetiminin, Kaan Ayhan'ın talebini önümüzdeki günlerde değerlendirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşme durumu ve gelecek tekliflere göre ayrılığın kiralık mı yoksa bonservisli mi olacağına karar verecek.

KUPALARLA GEÇEN DÖNEM

Kaan Ayhan, 2022-23 sezonunun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a katıldı ve ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, 2023 yazında Sassuolo'dan satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini 2.8 milyon euro karşılığında aldı.

Galatasaray kariyerinde önemli başarıların parçası olan Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı. Oyuncunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kaan Ayhan, 2025-26 sezonunda Süper Lig'de 1 gol, 0 asist ve 381 dakikalık performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 44 dakika süre aldı.

Galatasaray'ın 2025-26 sezonunda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğu garantilediği maçta son gol Kaan Ayhan'dan gelmişti. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.