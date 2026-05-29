Ayo Dosunmu'nun Timberwolves'ta kalması bekleniyor

ESPN kaynaklarına göre Ayo Dosunmu'nun serbest oyuncu döneminde Minnesota Timberwolves ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.



Dosunmu'nun yıllık yaklaşık 15 milyon dolardan başlayan ve orta seviye istisnanın (MLE) biraz üzerinde bir maaş içeren kontrat alabileceği belirtiliyor.



Chicago Bulls'tan takas döneminde Minnesota'ya gelen başarılı guard, Wolves formasıyla normal sezonda oynadığı 24 maçta 14.4 sayı, 4.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakaladı.



Playofflarda ise 10 maçta 15.6 sayı, 3.6 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları üretti.



Donte DiVincenzo'nun aşil tendonundan yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Dosunmu'nun takım içindeki rolünün daha da önem kazanacağı ifade ediliyor.



Minnesota, geçtiğimiz yaz Nickeil Alexander-Walker'ı takımda tutamamış ve oyuncu Atlanta Hawks'a katıldıktan sonra NBA'in En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünü kazanmıştı.



