Lazio'dan Galatasaraylı yıldıza kanca: 15 milyon Euro!

Galatasaray'da şampiyonluk sezonunun öne çıkan isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
İtalyan basınına da yansıyan transfer gündeminde, Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio'nun 31 yaşındaki savunmacı için devrede olduğu belirtildi. Çizme ekibinin menajerler aracılığıyla temas kurduğu ve sarı-kırmızılı kulübün kapısını 15 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlandığı iddia edildi.
Galatasaray cephesi ise Abdülkerim Bardakcı'yı kadronun önemli parçalarından biri olarak görüyor.
Tecrübeli futbolcu, özellikle sol ayaklı stoper profili, oyun kurulumundaki katkısı ve hava toplarındaki etkisiyle Okan Buruk'un savunma hattında vazgeçmediği isimlerden biri oldu.
GALATASARAY'A 2.8 MİLYON EURO'YA GELDİ
Abdülkerim Bardakcı, 2022 yazında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı bildirimde, transfer için Konyaspor'a net 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklanmıştı. Oyuncuyla 2022-2023 sezonundan başlamak üzere son yılı opsiyonlu 4 sezonluk sözleşme imzalanmıştı.
Sarı-kırmızılı forma altında kısa sürede takımın ana savunma oyuncularından biri haline gelen Abdülkerim, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 171 resmi maça çıktı; 16 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Tecrübeli stoper bu karşılaşmaların 164'üne ilk 11'de başladı.
BU SEZONUN EN İSTİKRARLILARINDAN
Abdülkerim Bardakcı, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretti. Tecrübeli savunmacı, bu maçların 44'ünde ilk 11'de görev aldı.
Milli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı daha önce TFF'ye bildirilmişti.
