Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'a teklif

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'le anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, şimdi de gözünü eski yıldızı Emre Mor'a dikti.
EMRE MOR'A TEKLİF
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun menajeriyle irtibata geçen kırmızı-siyahlılar, tekliflerini sundu ve beklemeye geçti.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
2021-22 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, sezon sonunda 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2023-24 sezonunun da ikinci yarısında 28 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Karagümrük'ün Emre'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun önceliğinin Süper Lig olduğu, beklediği teklif gelmezse Karagümrük'e imza atabileceği belirtildi.
