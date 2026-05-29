Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'a teklif

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek eski oyuncusu Emre Mor'a teklif yaptı.

calendar 29 Mayıs 2026 09:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'le anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, şimdi de gözünü eski yıldızı Emre Mor'a dikti.

EMRE MOR'A TEKLİF

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun menajeriyle irtibata geçen kırmızı-siyahlılar, tekliflerini sundu ve beklemeye geçti.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

2021-22 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, sezon sonunda 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2023-24 sezonunun da ikinci yarısında 28 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Karagümrük'ün Emre'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun önceliğinin Süper Lig olduğu, beklediği teklif gelmezse Karagümrük'e imza atabileceği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
