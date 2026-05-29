Göztepe'ye Japon sağ bek: Sugawara

Göztepe, takımın sahibi Sport Republic'in diğer kulübü olan Southampton'dan Werder Bremen'e kiraladığı Japon sağ bek Yukinari Sugawara için girişimlere başladı.

calendar 29 Mayıs 2026 14:40
Haber: Fotomaç
Yeni sezonda artık Avrupa kupalarını ıskalamak istemeyen Göztepe, Galatasaray'ın listesindeki başarılı sağ beki Arda Okan'ın yerine arayışlara başladı.

Göz- Göz'ün Sport Republic'le transfer piyasasında kurduğu stratejik ağ, Japonya'nın yükselen yıldızlarından Yukinari Sugawara ismini gündeme taşıdı.

İzmir ekibi, Sport Republic'in İngiltere'de de sahibi olduğu Southampton'dan Werder Bremen'e kiraladığı ve Bundesliga'da dikkatleri üzerine çeken Sugawara'yı radarına aldı. Sport Republic'in avantajını kullanmak isteyen İzmir ekibi, bu fırsat transferi için pusuda bekliyor. Werder Bremen'in 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sıcak bakmamasının ardından bu noktada devreye Göztepe yönetimi, aynı şirket bünyesindeki oyuncuyu Süper Lig'e kazandırarak Arda Okan'ın boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor.

Werder Bremen'de oynadığı 34 maçta 6 asist katkısı sağlayan 25 yaşındaki savunmacı, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağ tarafı ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Japon savunmacı, 20 kez milli olurken, 2 de gol attı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
