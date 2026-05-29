Göztepe'ye Japon sağ bek: Sugawara

Yeni sezonda artık Avrupa kupalarını ıskalamak istemeyen Göztepe, Galatasaray'ın listesindeki başarılı sağ beki Arda Okan'ın yerine arayışlara başladı.



Göz- Göz'ün Sport Republic'le transfer piyasasında kurduğu stratejik ağ, Japonya'nın yükselen yıldızlarından Yukinari Sugawara ismini gündeme taşıdı.



İzmir ekibi, Sport Republic'in İngiltere'de de sahibi olduğu Southampton'dan Werder Bremen'e kiraladığı ve Bundesliga'da dikkatleri üzerine çeken Sugawara'yı radarına aldı. Sport Republic'in avantajını kullanmak isteyen İzmir ekibi, bu fırsat transferi için pusuda bekliyor. Werder Bremen'in 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sıcak bakmamasının ardından bu noktada devreye Göztepe yönetimi, aynı şirket bünyesindeki oyuncuyu Süper Lig'e kazandırarak Arda Okan'ın boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor.



Werder Bremen'de oynadığı 34 maçta 6 asist katkısı sağlayan 25 yaşındaki savunmacı, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağ tarafı ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Japon savunmacı, 20 kez milli olurken, 2 de gol attı.







