Vedat Muriqi'den Fenerbahçe için dev tekliflere ret!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, kariyerine eski takımı Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.
ÖNEMLİ TEKLİFLERE RET
Kendisi açısından Mallorca ile başarılı bir sezonu geride bırakan Kosovalı golcü, NEOM ve Orlando City'den cazip teklifler aldı.
Barcelona'nın da ilgi gösterdiği 32 yaşındaki futbolcu, bu teklifleri kabul etmedi ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulüplere iletti. Muriqi, bu kulüplerle birlikte kendisine talip olan Galatasaray'a da ilgi göstermedi.
AZİZ YILDIRIM İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, deneyimli golcü ile görüştü ve anlaşma sağladı. Aziz Yıldırım, bu gelişmenin ardından Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.
18 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Mallorca, Vedat Muriqi için 18 milyon euro istiyor. Muriqi, İspanyol ekibiyle görüşecek ve bu bonservisin düşürülmesini isteyecek.
HAKAN SAFİ DE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'de diğer başkan adayı Hakan Safi de Vedat Muriqi'nin transferine sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.
ÖNEMLİ TEKLİFLERE RET
Kendisi açısından Mallorca ile başarılı bir sezonu geride bırakan Kosovalı golcü, NEOM ve Orlando City'den cazip teklifler aldı.
Barcelona'nın da ilgi gösterdiği 32 yaşındaki futbolcu, bu teklifleri kabul etmedi ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulüplere iletti. Muriqi, bu kulüplerle birlikte kendisine talip olan Galatasaray'a da ilgi göstermedi.
AZİZ YILDIRIM İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, deneyimli golcü ile görüştü ve anlaşma sağladı. Aziz Yıldırım, bu gelişmenin ardından Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.
18 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Mallorca, Vedat Muriqi için 18 milyon euro istiyor. Muriqi, İspanyol ekibiyle görüşecek ve bu bonservisin düşürülmesini isteyecek.
HAKAN SAFİ DE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'de diğer başkan adayı Hakan Safi de Vedat Muriqi'nin transferine sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.