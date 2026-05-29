Galatasaray'a dev gelir kapıda

Galatasaray yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve stat gelirlerinde büyük bir artış bekliyor. Ayrıca takımdan ayrılacak oyunculardan elde edilecek bonservislerle kulübün kasası dolacak.

calendar 29 Mayıs 2026 11:10
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Sona eren sezonu yaklaşık 350 milyon euro seviyesinde bir gelir ile kapatan Galatasaray, gözünü daha yukarıya dikti.

Şampiyonlar Ligi'nde sadece performans ve reklam geliri olarak 60 milyon euro kazanan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'tan bu gelirin çok daha fazlasını elde ediyor.

Bu kez yeni sezonda takımdan gönderilecek oyuncular sayesinde de büyük bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Galatasaray'da Zaniolo konusunda Udinese ile mutlu sona bir adım kaldı. Buradan 10 milyon euro gelecek.

Sara için Aston Villa'dan minimum 35 milyon euro bekleyen Aslan; Nelsson, Jelert, Frankowski, Cuesta, Kazımcan ve Ahmed'den de kasayı dolduracak.

Frankowski'den 2.75, Cuesta'dan ise 2.25 milyon euro kiralama bedeli gelecek. İki ismin satın alma opsiyonlarının toplamı da 11 milyon euro'yu geçiyor. Jelert'ten 7 milyon euro'ya çıkış yapmak isteyen yönetim; Sanchez, Kazımcan ve Nelsson'u takasta kullanmaya çalışacak.

Böylece gidenlerden 50 milyon euro'nun üzerinde bir gelir bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
