Galatasaray'a dev gelir kapıda

Sona eren sezonu yaklaşık 350 milyon euro seviyesinde bir gelir ile kapatan Galatasaray, gözünü daha yukarıya dikti.
Şampiyonlar Ligi'nde sadece performans ve reklam geliri olarak 60 milyon euro kazanan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'tan bu gelirin çok daha fazlasını elde ediyor.
Bu kez yeni sezonda takımdan gönderilecek oyuncular sayesinde de büyük bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Galatasaray'da Zaniolo konusunda Udinese ile mutlu sona bir adım kaldı. Buradan 10 milyon euro gelecek.
Sara için Aston Villa'dan minimum 35 milyon euro bekleyen Aslan; Nelsson, Jelert, Frankowski, Cuesta, Kazımcan ve Ahmed'den de kasayı dolduracak.
Frankowski'den 2.75, Cuesta'dan ise 2.25 milyon euro kiralama bedeli gelecek. İki ismin satın alma opsiyonlarının toplamı da 11 milyon euro'yu geçiyor. Jelert'ten 7 milyon euro'ya çıkış yapmak isteyen yönetim; Sanchez, Kazımcan ve Nelsson'u takasta kullanmaya çalışacak.
Böylece gidenlerden 50 milyon euro'nun üzerinde bir gelir bekleniyor.
