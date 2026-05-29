Tuncay Şanlı başkanlık için harekete geçti

Sakaryaspor'da pazar günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kongre öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'deki görevinden kısa süre önce ayrılan Tuncay Şanlı'nın, yeşil-siyahlı kulübe başkan olmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

calendar 29 Mayıs 2026 15:42
Fotoğraf: AA
Sakaryaspor'da olağan seçimli genel kongre heyecanı yaşanıyor. Yeşil-siyahlı kulübün yeni yönetiminin belirleneceği kongre, pazar günü saat 14.00'te çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kongre öncesi henüz resmi adaylık açıklamaları netlik kazanmazken, yeşil-siyahlı camiada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TUNCAY ŞANLI BAŞKANLIK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sakaryaspor'da daha önce üç farklı dönemde teknik direktör olarak görev yapan, son olarak ise Fenerbahçe'de altyapı gelişim antrenörlüğü görevini yürüten Tuncay Şanlı'nın yeşil-siyahlı kulübe başkan olmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

25 Mayıs tarihinde sarı-lacivertli kulüpteki görevinden istifa eden Şanlı'nın seçim öncesinde ciddi bir liste hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Halk54'te yer alan habere göre Tuncay Şanlı'nın, seçim tarihine kadar yönetim listesini netleştirmesi halinde başkan adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Şanlı'nın Sakaryaspor başkanlığı konusunda oldukça istekli olduğu öğrenilirken, kongre öncesinde yaşanacak gelişmeler camia tarafından merakla takip ediliyor.

 

