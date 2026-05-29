Konyaspor, PSV ile pazarlık masasında

Konyaspor, ara transferde Hollanda devi PSV'den kiraladığı ve performansıyla yeni sezon için olumlu sinyal aldığı Adamo Nagalo için yeniden harekete geçti.



9 milyon euro bedeli bulunan oyuncuyu yeşil beyazlılar, tekrar kiralamak istiyor.PSV ise kiralamaya sıcak bakmıyor. PSV'nin 3-4 milyon euro bedelle Nagalo'yu Konyaspor'a satmak istediği bildirildi.



23 yaşındaki stoper; 13 maçta oynarken, yönetim oyuncunun takımda kalmak istediğini kendilerinin de gelecek sezon kadroda bulunmasını istediğini ifade etmişti.



Bayram sonrası görüşmelerin hızlanacağı belirtildi.



