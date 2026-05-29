Okan Buruk'un Wilfried Singo kararı

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, geride kalan sezon sakatlıkların gölgesinde performansı tartışılan Wilfried Singo'yu, 2026-2027 sezonunda değerlendirmeye hazırlanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Monaco'dan 30,8 milyon euroya transfer edilen Fildişili futbolcuyu sağ tarafta kullanmayı düşünüyor. Sağ bekte Roland Sallai ile değerlendirilmesi planlanan Singo'nun, Leroy Sane'ye alternatif olarak sağ kanatta da kullanılması gündemde.
Tecrübeli teknik adam, stoper ve 6 numara bölgesinde de "joker oyuncu" olarak 25 yaşındaki futbolcuyu kullanabilir.
GALATASARAY PERFORMANSI
Wilfried Singo, Galatrasaray formasıyla 29 maçta 1557 dakika süre buldu ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu, 16 resmi maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Monaco'dan 30,8 milyon euroya transfer edilen Fildişili futbolcuyu sağ tarafta kullanmayı düşünüyor. Sağ bekte Roland Sallai ile değerlendirilmesi planlanan Singo'nun, Leroy Sane'ye alternatif olarak sağ kanatta da kullanılması gündemde.
Tecrübeli teknik adam, stoper ve 6 numara bölgesinde de "joker oyuncu" olarak 25 yaşındaki futbolcuyu kullanabilir.
GALATASARAY PERFORMANSI
Wilfried Singo, Galatrasaray formasıyla 29 maçta 1557 dakika süre buldu ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu, 16 resmi maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı.