Okan Buruk'un Wilfried Singo kararı

Galatasaray'ın 30,8 milyon euro bonservis ödediği ve yıllık 4,8 milyon euro garanti ücret verdiği Wilfried Singo'nun, ilk sezonunda sergilediği performans tartışma konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki geleceği merak edilen Fildişi Sahilli oyuncuyla ilgili kararını verdi.

calendar 29 Mayıs 2026 14:08
Haber: Trtspor
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, geride kalan sezon sakatlıkların gölgesinde performansı tartışılan Wilfried Singo'yu, 2026-2027 sezonunda değerlendirmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Monaco'dan 30,8 milyon euroya transfer edilen Fildişili futbolcuyu sağ tarafta kullanmayı düşünüyor. Sağ bekte Roland Sallai ile değerlendirilmesi planlanan Singo'nun, Leroy Sane'ye alternatif olarak sağ kanatta da kullanılması gündemde.

Tecrübeli teknik adam, stoper ve 6 numara bölgesinde de "joker oyuncu" olarak 25 yaşındaki futbolcuyu kullanabilir.

GALATASARAY PERFORMANSI

Wilfried Singo, Galatrasaray formasıyla 29 maçta 1557 dakika süre buldu ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu, 16 resmi maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı.

