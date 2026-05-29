Charlotte'den Zaha yerine Maximin!

Lens forması giyen Allan Saint-Maximin, Fransa'ya geri dönüşüyle birlikte piyasasını yükseltti.



FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ



Lens, geçen sezonun devre arasında Club America'dan ayrılmasının ardından Maximin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Maximin, Lens'in sunduğu bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.



29 yaşındaki futbolcu, Lens'te 13 maçta 4 gol, 3 asistle Fransa Kupası'nın kazanılmasında büyük katkı sağladı.



Bu gelişmenin ardından Maximin'in talipleri de artmaya başladı.



ZAHA YERİNE MAXIMIN



L'Equipe'te yer alan habere göre, Wilfried Zaha'ya veda eden MLS ekibi Charlotte, Zaha'nın yerini Lens'ten Maximin ile doldurmak istiyor.



LENS TUTMAK İSTİYOR



Lens, takımda başarılı bir grafik ortaya koyan ve sözleşmesi biten Fransız futbolcu Maximin'i bırakmak istemiyor ve takımda tutmayı planlıyor.



Allan Saint-Maximin'in geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.



