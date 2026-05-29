Beşiktaş'a Joe Gomez'de Unai Emery engeli!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Joe Gomez ile Aston Villa da ilgileniyor. Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, Gomez transferini istiyor. Milan da 29 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ediyor.

calendar 29 Mayıs 2026 11:05
Haber: Sporx.com
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, transfer gündemine dikkat çekici bir ismi aldığı iddia edildi.

LIVERPOOL'DAN AYRILIYOR

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Siyah-Beyazlı ekip, Liverpool forması giyen Joe Gomez'in durumunu yakından takip ediyor. 29 yaşındaki İngiliz savunmacının, yaz döneminde takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olduğu iddia edildi.

Merseyside ekibinin, sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan Gomez'i bedelsiz göndermemek adına gelecek teklifleri değerlendirebileceği öne sürüldü. Beşiktaş cephesinin de bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürülürken, transfer yarışında önemli rakiplerin bulunduğu belirtildi.

EMERY DE İSTİYOR

İngiltere'den Aston Villa'nın teknik direktör Unai Emery'nin talebi doğrultusunda oyuncuyu takip ettiği ifade edilirken, İtalya'dan Milan'ın da listeye dahil olduğu kaydedildi. Bu kapsamda Liverpool'un, gelecek teklifleri dinleyeceği belirtildi. Senelik 5.5 milyon Euro kazanan Joe Gomez'in nasıl bir ücret isteyeceği ise merak konusu oldu.

