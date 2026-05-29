Joao Pedro'dan Cole Palmer'e büyük övgü

Chelsea forması giyen Joao Pedro, takım arkadaşı Cole Palmer ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 29 Mayıs 2026 00:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pedro, "Çok zeki. O bir sihirbaz. Onun bu kadar iyi olduğunu düşünnemiştim. Gerçekten diğerlerinden farklı." dedi.

Palmer'i Brezilya Milli Takımı'nda davet ettiğini söyleyen Joao Pedro, "Ona, "Neden Brezilya Milli Takımı'na katılmıyorsun? 10 numara olursun, sorun yok." dedim. Çünkü Brezilya'da böyle bir oyuncu yok. 4-2-4 oynuyoruz. Klasik bir 10 numaramız yok." diye konuştu.

Brezilyalı futbolcu, son olarak, "Cole özel bir adam. Bazen onu görmezsiniz, sonra topu kapar ve bir saniyede tüm oyunu değiştirir. Yani gerçekten çok iyi." sözlerini sarf etti.

Chelsea'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan 24 yaşındaki Cole Palmer, 11 gol attı ve 3 asist yaptı. Palmer, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
