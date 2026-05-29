Joao Pedro'dan Cole Palmer'e büyük övgü

Chelsea forması giyen Joao Pedro, takım arkadaşı Cole Palmer ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı.



Pedro, "Çok zeki. O bir sihirbaz. Onun bu kadar iyi olduğunu düşünnemiştim. Gerçekten diğerlerinden farklı." dedi.



Palmer'i Brezilya Milli Takımı'nda davet ettiğini söyleyen Joao Pedro, "Ona, "Neden Brezilya Milli Takımı'na katılmıyorsun? 10 numara olursun, sorun yok." dedim. Çünkü Brezilya'da böyle bir oyuncu yok. 4-2-4 oynuyoruz. Klasik bir 10 numaramız yok." diye konuştu.



Brezilyalı futbolcu, son olarak, "Cole özel bir adam. Bazen onu görmezsiniz, sonra topu kapar ve bir saniyede tüm oyunu değiştirir. Yani gerçekten çok iyi." sözlerini sarf etti.



Chelsea'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan 24 yaşındaki Cole Palmer, 11 gol attı ve 3 asist yaptı. Palmer, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştı.



