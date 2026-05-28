Marsilya'dan Mason Greenwood kararı

Marsilya, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mason Greenwood için teklif bekliyor.
Fransa'da beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan Marsilya, mali açıdan da baskı altında ve birkaç oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor.
GREENWOOD İÇİN KARAR
L'Equipe'te yer alan habere göre, Marsilya, mali durumu nedeniyle Greenwood'un satışını da düşünüyor.
Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, 24 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "O, üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken oyunculardan biri. Eğer bir fırsat çıkarsa, elbette bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olacaktır. Ancak kulübün ve oyuncunun da tutumu var; bu konuyu içimizde yönetmek ve tüm taraflar için en iyi çözümü bulmak bizim görevimiz." dedi.
L'Equipe'te yer alan habere göre, İngiliz futbolcu, Marsilya'ya 50 milyon euro kazandırabilir. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda bazı engeller var. Manchester United, Greenwood'un haklarının yüzde 40'ına sahip.
Greenwood'un ayrıca daha önce eşiyle yaşadığı olay nedeniyle İngiltere'ye geri dönüşünün zor olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE VE ROMA
24 yaşındaki futbolcu, son dönemde Türkiye'den Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldı. İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde Roma'nın da Greenwood ile ilgilendiği duyurmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
Fransa'da beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan Marsilya, mali açıdan da baskı altında ve birkaç oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor.
GREENWOOD İÇİN KARAR
L'Equipe'te yer alan habere göre, Marsilya, mali durumu nedeniyle Greenwood'un satışını da düşünüyor.
Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, 24 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "O, üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken oyunculardan biri. Eğer bir fırsat çıkarsa, elbette bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olacaktır. Ancak kulübün ve oyuncunun da tutumu var; bu konuyu içimizde yönetmek ve tüm taraflar için en iyi çözümü bulmak bizim görevimiz." dedi.
L'Equipe'te yer alan habere göre, İngiliz futbolcu, Marsilya'ya 50 milyon euro kazandırabilir. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda bazı engeller var. Manchester United, Greenwood'un haklarının yüzde 40'ına sahip.
Greenwood'un ayrıca daha önce eşiyle yaşadığı olay nedeniyle İngiltere'ye geri dönüşünün zor olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE VE ROMA
24 yaşındaki futbolcu, son dönemde Türkiye'den Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldı. İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde Roma'nın da Greenwood ile ilgilendiği duyurmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.