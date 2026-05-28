 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Marsilya'dan Mason Greenwood kararı

Marsilya, son dönemde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mason Greenwood için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

calendar 28 Mayıs 2026 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 23:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya'dan Mason Greenwood kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Marsilya, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mason Greenwood için teklif bekliyor.

Fransa'da beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan Marsilya, mali açıdan da baskı altında ve birkaç oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

GREENWOOD İÇİN KARAR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Marsilya, mali durumu nedeniyle Greenwood'un satışını da düşünüyor.

Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, 24 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "O, üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken oyunculardan biri. Eğer bir fırsat çıkarsa, elbette bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olacaktır. Ancak kulübün ve oyuncunun da tutumu var; bu konuyu içimizde yönetmek ve tüm taraflar için en iyi çözümü bulmak bizim görevimiz." dedi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, İngiliz futbolcu, Marsilya'ya 50 milyon euro kazandırabilir. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda bazı engeller var. Manchester United, Greenwood'un haklarının yüzde 40'ına sahip.

Greenwood'un ayrıca daha önce eşiyle yaşadığı olay nedeniyle İngiltere'ye geri dönüşünün zor olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE VE ROMA

24 yaşındaki futbolcu, son dönemde Türkiye'den Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldı. İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde Roma'nın da Greenwood ile ilgilendiği duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.