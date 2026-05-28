Florentino Perez'den teknik direktör ve Mourinho sözleri

Real Madrid'de başkan ve başkan adayı Florentino Perez, yeni teknik direktör ve adı geçen Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Perez, "Mbappe, Bellingham, Valverde, Vinicius... Onlar dünyanın en iyi oyuncuları ve herkes bunu biliyor. İyi bir teknik direktör, bu oyuncularla bizi yeni ve muhteşem bir döneme taşıyacaktır." dedi.



Jose Mourinho ile ilgili çıkan haberlerle ilgili konuşan Florentino Perez, "Jose Mourinho çok iyi bir teknik direktör." diye konuştu. Mourinho ile anlaştığı yönünde çıkan haberler çıkan Perez, Portekizli teknik adamın duyurusu için gelen sorunun ardından, "Mourinho'yu duyurmak mı? Henüz Mourinho ile konuşmadığım için onun için duyuru yapamam." cevabını verdi.



