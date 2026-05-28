Roland Sallai'ye Premier Lig'den yeni talip!

İngiltere Premier Lig'de son haftalara kadar küme düşme hattında yer alan ve son bölümde ligde kalmayı başaran Nottingham Forest, gözünü transfere çevirdi.
GALATASARAY'A TEKLİF HAZIRLIĞI
Premier Lig'de kalmayı son bölümde başaran Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'ın yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Nottingham Forest, Galatasaray'dan da Roland Sallai ile ilgileniyor.
Nottingham Forest'ın, Roland Sallai için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.
ADA'DAN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Roland Sallai için Premier Lig'den daha önce de Aston Villa ve Fulham haberleri gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Macar futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'A TEKLİF HAZIRLIĞI
Premier Lig'de kalmayı son bölümde başaran Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'ın yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Nottingham Forest, Galatasaray'dan da Roland Sallai ile ilgileniyor.
Nottingham Forest'ın, Roland Sallai için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.
ADA'DAN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Roland Sallai için Premier Lig'den daha önce de Aston Villa ve Fulham haberleri gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Macar futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.