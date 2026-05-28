Roland Sallai'ye Premier Lig'den yeni talip!

Nottingham Forest, Galatasaray forması giyen Roland Sallai ile ilgileniyor.

calendar 28 Mayıs 2026 21:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İngiltere Premier Lig'de son haftalara kadar küme düşme hattında yer alan ve son bölümde ligde kalmayı başaran Nottingham Forest, gözünü transfere çevirdi.

GALATASARAY'A TEKLİF HAZIRLIĞI

Premier Lig'de kalmayı son bölümde başaran Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'ın yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Nottingham Forest, Galatasaray'dan da Roland Sallai ile ilgileniyor.

Nottingham Forest'ın, Roland Sallai için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.

ADA'DAN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Roland Sallai için Premier Lig'den daha önce de Aston Villa ve Fulham haberleri gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Macar futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
