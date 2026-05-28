Livakovic'ten geleceği için açıklama

Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e kiralık olarak giden Dominik Livakovic, geleceğine dair soruya yanıt verdi.
Hırvat eldiven, geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Yeni bir bilgim yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, hepimiz bunu beklemeliyiz. Sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.
Kendisinin geleceğine dair bir önceliği olmadığını söyleyen Livakovic, "Benim bir isteğim yok, finansal konulardan diğer tüm detaylara kadar ne söyleyeceklerini beklememiz gerekiyor." diye konuştu.
31 yaşındaki file bekçisinin, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Hırvat eldiven, geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Yeni bir bilgim yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, hepimiz bunu beklemeliyiz. Sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.
Kendisinin geleceğine dair bir önceliği olmadığını söyleyen Livakovic, "Benim bir isteğim yok, finansal konulardan diğer tüm detaylara kadar ne söyleyeceklerini beklememiz gerekiyor." diye konuştu.
31 yaşındaki file bekçisinin, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.