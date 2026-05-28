Livakovic'ten geleceği için açıklama

Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e kiralık olarak giden Dominik Livakovic, geleceğine dair konuştu. Hırvat kaleci, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin geleceği için etkili olacağını dile getirdi.

calendar 28 Mayıs 2026 22:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e kiralık olarak giden Dominik Livakovic, geleceğine dair soruya yanıt verdi.

Hırvat eldiven, geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Yeni bir bilgim yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, hepimiz bunu beklemeliyiz. Sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Kendisinin geleceğine dair bir önceliği olmadığını söyleyen Livakovic, "Benim bir isteğim yok, finansal konulardan diğer tüm detaylara kadar ne söyleyeceklerini beklememiz gerekiyor." diye konuştu.

31 yaşındaki file bekçisinin, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
