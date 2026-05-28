 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Osaka, Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi

4 grand slam şampiyonu Naomi Osaka, Fransa Açık'ta Donna Vekic'i 2-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

calendar 28 Mayıs 2026 17:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osaka, Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 16 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, üçüncü tura çıktı. 

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde 4 kez grand slam şampiyonu Osaka, Hırvat Donna Vekic'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (17), Rus Diana Shnaider (25), Ukraynalı Oleksandra Oliynykova ve Polonyalı Maja Chwalinska rakiplerini geçerek üçüncü tura yükseldi.

Tek erkeklerde ise İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Wu Yibing karşısında 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Erkeklerde ABD'li Learner Tien (18) ve Zachary Svajda ile Şilili Alejandro Tabilo adlarını üçüncü tura yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.