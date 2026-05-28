Dünya Kupası 2026
1930'dan bugüne! Dünya Kupası'nın ilk hikayesi

28 Mayıs 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 16:30
Fransız Jules Rimet'nin fikir babası olduğu Dünya Kupası'nın ilki, 96 yıl önce 1930'da Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası, 1974 yılına kadar da bu kupanın organize edilmesinde büyük pay sahibi olan Jules Rimet'nin adıyla düzenlendi. 

Jules Rimet Kupası, 1974'ten günümüze ise FIFA Dünya Kupası olarak oynandı.

İLK KUPA URUGUAY'DA

1930 yılındaki ilk Dünya Kupası, 1924 ve 1928'de futbolda olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Uruguay'a verildi.

Birçok Avrupa ülkesi, kupa organizasyonunun Uruguay'a verilmesine karşı çıkarken 1930'da bağımsızlığının 100. yılını kutlayan Uruguay, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı.

SADECE 13 ÜLKE KATILDI 

Uruguay'daki ilk Dünya Kupası'na sadece 13 ülke katılabildi.

Avrupa ülkelerinin çoğu, 25-30 günlük gemi yolculuğunun takımlarını yoracağını ileri sürerek kupaya katılmazken Avrupa'dan sadece 4 ülke (Fransa, Belçika, Yugoslavya ve Romanya) Uruguay'a gitmeye karar verdi.

Amerika kıtasından ise Uruguay, Arjantin, ABD, Şili, Meksika, Brezilya, Peru, Paraguay ve Bolivya, Dünya Kupası'nda mücadele etti.

İLK MAÇ FRANSA-MEKSİKA

İlk Dünya Kupası'nın ilk maçı, Fransa ile Meksika arasında oynandı.

Montevideo kentinde 13 Temmuz 1930'da oynanan ilk maçta Fransa, Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Dünya Kupası'nın ilk golünü de Fransız futbolcu Lucien Laurent, 19. dakikada attı.

4 GRUPTA OYNANDI 

Dört grup halinde oynanan ilk tur maçlarının ardından Arjantin, Uruguay, ABD ve Yugoslavya yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Uruguay, Yugoslavya'yı, Arjantin ise ABD'yi aynı skorlarla 6-1 yenerek finale çıktı.

İLK ŞAMPİYON URUGUAY

Toplam 18 maçın oynandığı ilk Dünya Kupası'nı, ev sahibi Uruguay kazandı.

Montevideo'da 30 Temmuz'da oynanan finalde Uruguay, Arjantin'i 4-2 yenerek şampiyonluğa uzandı. Uruguay'ın gollerini 12. dakikada Pablo Durado, 57. dakikada Pedro Cea, 68. dakikada Victoriano Iriarte ve 89. dakikada Hector Castro attı. Arjantin'in iki golü ise 20. dakikada Carlos Peucelle ve 37. dakikada Guillermo Stabile'den geldi.

İLK GOL KRALI STABILE

Dünya Kupası'nın ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu. 

Stabile, 18 golle turnuvanın en çok gol atan takımı Arjantin adına 8 kez fileleri havalandırdı ve adını tarihe yazdırdı.

Uruguaylı Pedro Cea ise 5 golle ikinci sırayı elde etti.

18 MAÇTA 70 GOL

Uruguay 1930'da yapılan 18 maçta 70 gol atıldı.

Maç başına 3,9 golün atıldığı bu kupanın en golcü takımları ise 18 gollü Arjantin ve 15 gollü Uruguay oldu.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
