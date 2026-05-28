Hindistan'daki Lionel Messi heykeli için yıkım kararı!

Hindistan'da Lionel Messi için dikilen 21 metrelik dev heykel, rüzgarda sallanması nedeniyle güvenlik riski oluşturdu. Bölge halkının şikayetleri sonrası yetkililer, dünyanın en büyük Messi heykeli olarak gösterilen anıtın kaldırılmasına karar verdi.

calendar 28 Mayıs 2026 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 14:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hindistan'ın Kalküta kentinde geçen yılın sonunda dikilen dev Lionel Messi heykeli, güvenlik gerekçesiyle kaldırılacak. 

BBC'nin haberine göre, 21 metre yüksekliğindeki dev anıtın rüzgarda sallanması çevrede yaşayan vatandaşlarda endişeye neden oldu. Lake Town semtinde bulunan heykel için yerel yetkililer harekete geçti.



2022 Dünya Kupası zaferinin ardından kupayı havaya kaldıran Lionel Messi'nin tasvir edildiği anıt, dünyanın Messi adına yapılan en büyük heykeli olarak gösteriliyordu. Yaklaşık 40 gün içinde yerel ustalar tarafından inşa edilen heykel, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük ilgi çekmişti. 

Messi için hazırlanan bu özel çalışma, daha önce Diego Maradona, Ronaldinho ve Emiliano "Dibu" Martinez gibi futbol yıldızları adına da benzer organizasyonlara imza atan Hindistan kulübü Sree Bhumi Sporting Club tarafından yaptırılmıştı. 



Ancak dev heykel, zamanla bölge halkının şikayetlerine neden oldu. Bayındırlık Departmanı mühendisleri tarafından yapılan incelemelerde yapısal risk tespit edildi ve anıtın kaldırılmasına karar verildi.

Öte yandan kaldırma işleminin kolay olmayacağı ifade edildi. Dev yapının yoğun bir kara yolunun ve metro istasyonunun hemen yanında bulunması nedeniyle çalışmaların özel planlama gerektirdiği aktarıldı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
