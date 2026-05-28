Trabzonspor'da yeni hedef: Benie Adama Traore

Türkiye Kupası'nın ardından transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Basel forması giyen Benie Adama Traore'yi gündemine aldı.

calendar 28 Mayıs 2026 14:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yine isimsiz kahramanların peşine düşen bordo mavililerin yeni hedefi Basel'de top koşturan Benie Adama Traore oldu.

Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi transferi de resmiyete kavuşturulmaya hazırlanılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporunun yanı sıra izleme ekibi üzerinden oluşturulan strateji sürdürülecek. 

TEKLİF YAĞIYOR

Bordo mavililerin kadrosunda bulunan genç oyuncuların talibi giderek artıyor. Özellikle Felipe Augusto ve Christ Inao Oulai'nin ayrılması gündemde. Wagner Pina ve Chibuike Nwaiwu'nun gitmesi de muhtemel olarak gözüküyor. Kasaya girecek paranın ardından transfer stratejisinin de netleşmesi bekleniyor.

3 KUPASI VAR 

Kariyerine Fildişi Sahilleri'nin en önemli takımı ASEC Mimosas'ta başlayan Benie Adama Traore, ilk yurt dışı deneyimini Hacken ile yaptı. İsveç'te geçirdiği 2.5 senenin ardından 3.5 milyon euro karşılığında Sheffield United'a imza attı. Ancak burada tutunamadı. Nantes'te geçirdiği kiralık sezonun ardından 4.5 milyon euro bonservisle Basel'e geçiş yaptı. İsviçre temsilcisinde çıktığı 80 maçta 25 gol atıp 15 de asist yaparak 2 karşılaşmada 1 skor katkısı sunma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilleri formasını 7 kez terletti ancak Dünya Kupası kadrosunda tercih edilmedi. Futbolculuk hayatında 1 İsviçre ligi, 1 İsviçre Kupası ve 1 İsveç Kupası bulunuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

PERFORMANSI

30 Kasım 2002 tarihinde doğan ve 23 yaşında olan Benie Adama Traore, sona eren İsviçre liginde 30 karşılaşmaya çıktı. 9 gol atıp 3 asist yaptı.

İsviçre Kupası'nda da 3 maçta 2 kez ağları sarsıp 1 gol servisinde bulundu. Avrupa Ligi'nde ise 6 mücadeleye çıktı. Asist sayısı sadece 1'de kaldı. Toplamda tabelanın değişmesinde 16 defa rol oynadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
