Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler var!

calendar 28 Mayıs 2026 15:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti'de 2 sezondur farklı dönemlerde görev yapan teknik direktör Mehmet Topal'a, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın farklı liglerinden teklifler geliyor. Son olarak 1'inci Lig Küme Düşme grubunda göreve gelen ve takımı ligde tutmayı başaran genç teknik direktör, yeni sezon için henüz kararını vermedi.

Takımı daha önce UEFA Konferans Ligi'nde elemelere taşımayı başaran Mehmet Topal'a; Romanya ekiplerinin yanı sıra Belçika Pro Lig ve Makedonya'dan da teklifler bulunuyor.

Öte yandan Petrolul Ploieşti de Mehmet Topal'ı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Mehmet Topal, yeni sezon için kararını Dünya Kupası'nın ardından verecek.

Kısa bir süre önce Romanya basınına açıklamalarda bulunan Topal, "Petrolul benim teknik direktörlüğe başladığım yer. Petrolul ile kopmaz bir gönül bağım oldu. Zor günlerde de yanlarında oldum ve ligde tuttum. Romanya Ligi artık benim bildiğim bir lig" ifadelerini kullandı.

PRO-LİSANSINI ALDI

Öte yandan 40 yaşındaki teknik adam Mehmet Topal, UEFA Pro Lisans eğitimi tamamlayarak lisansın sahibi oldu.



DÜNYA KUPASI'NI TAKİP EDECEK

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen teknik direktör Mehmet Topal, 2026 Dünya Kupası'nı yerinde takip ederek izlenimlerde bulunacak. 40 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası'ndan sonra gelecekle ilgili kararını verecek.

PETROLUL İLE 38 MAÇA ÇIKTI

Mehmet Topal, farklı dönemlerde göreve geldiği Petrolul Ploieşti ile 38 maça çıktı. Topal ve ekibi bu maçlarda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Taraftarların ve yönetimin sevgisini kazanan Mehmet Topal'ın takımda kalması için girişimler devam ediyor. Mehmet Topal bu konuda misyonunu tamamladığını düşünürken farklı takım ve ülkede hedeflerine ilerlemeyi planlıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
